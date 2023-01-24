Güralp’ın büyük başarısı

Yakın Doğu Koleji öğrencisi Aren Güralp, uluslararası SAT Sınavı’nda 1600 puan olan üst sınırı zorlayarak büyük bir başarı sergiledi

Akademik ve sosyal yönlerden öğrencilerini dünya ile yarışacak donanımla yetiştiren Yakın Doğu Koleji, öğrencilerinin uluslararası sınavlarda elde ettiği büyük başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Yakın Doğu Koleji 12 GCE A level sınıfı öğrencisi Aren Güralp, girdiği SAT (Scholastic Aptitude Test) sınavında aldığı 1.570 puanıyla tavan puanı zorlayarak Kıbrıs genelinde büyük bir başarıya imza attı.

Amerika başta olmak üzere, Türkiye ve pek çok Avrupa üniversitesinde eğitim almak isteyen öğrencilerin girmesi gereken SAT Sınavı, dünyanın birçok ülkesinde geçerliliği olan önemli uluslararası sınavların başında geliyor. Çok iyi bir İngilizce dil becerisi ve matematik bilgisine sahip yetenekli öğrencileri belirlemeyi amaçlayan Scholastic Aptitude Test’in sonuçlarıyla öğrenciler, başta Amerika olmak üzere seçkin tüm üniversitelerce yeterli kabul ediliyorlar.

Asım İdris: “Öğrencimiz Aren Güralp’in SAT sınavında elde ettiği sonuç, öğrencilerimizin uluslararası başarılarına yeni bir halka ekledi.”

Yakın Doğu Kolejleri öğrencilerinin, uluslararası tanınırlığı en yüksek iki platform olan Cambridge International ve Pearson Edexcel’in yaptığı sınavlarda elde ettikleri Kıbrıs, Avrupa ve dünya birinciliği dereceleriyle; IGCSE Biyoloji, Fizik, İşletme, İngilizce, Fen Bilimleri ve Matematik sınavlarında büyük başarılara imza attığını hatırlatan Yakın Doğu Koleji Müdürü Asım İdris, Yakın Doğu Koleji öğrencisi Aren Güralp’in, SAT sınavında elde ettiği sonuçla, bu başarılara yeni bir halka eklediğini ifade etti.

Aren Güralp’in disiplinli ve özverili çalışan, aldığı görevleri hatasız yerine getiren ve sorumluluklarını son derece iyi bilen, örnek bir öğrenci olduğunu ve bu başarının beklenilen ve hak edilen bir sonuç olduğunu söyleyen Asım İdris, “Yakın Doğu Koleji olarak, Aren ile gurur duyuyoruz. Eğitim hayatı boyunca ve sonrasında çok iyi yerlere geleceğinden eminim” ifadesini kullandı.

