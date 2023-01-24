Polislere terörle mücadele dersi

Terör konularında uzman, akademisyen ve yazar Ercan Çitlioğlu, Polis Okulu Müdürlüğü’nde temel eğitimlerini gören polis ve itfaiye aday adaylarına "Terör ve Terörizmle Mücadele" konularında ders verdi

Polis Genel Müdürlüğü’nün davetlisi olarak ülkemizde bulunan terör konularında uzman, akademisyen ve yazar Ercan Çitlioğlu, Polis Okulu Müdürlüğü’nde temel eğitimlerini gören polis ve itfaiye aday adaylarına yönelik düzenlenen seminer kapsamında "Terör ve Terörizmle Mücadele" konularında ders verdi.

Polis Okulu Müdürlüğü’nde dün düzenlenen seminere, Polis Okulu Müdürü ile idari personel ve Polis Okulu Müdürlüğü’nde temel eğitim gören polis ve itfaiye aday adayları katıldı. Seminerin ardından Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kafa, Ercan Çitlioğlu’na eğitim konusunda KKTC Polis Örgütü’ne yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederek, plaket takdim etti.

