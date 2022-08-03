Günsel’e sürpriz doğum günü̈ kutlaması

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan resim, heykel ve vitraydan oluşan 90 eseri bir araya getiren dört kişisel sergi, Çalışma Bakanı Taçoy tarafından YDÜ’de açıldı. Açılışta, 70’inci yaş gününü̈ kutlayan YDÜ Kurucu Rektörü̈ Dr. Suat Günsel için hazırlanan sürpriz doğum günü̈ kutlaması da yapıldı.

Resim, heykel ve vitraydan oluşan 90 eseri sanatseverlerle buluşturan Khasan Aminov, İsmail Gündoğan, Gazi Gündoğan ve Sinem Akın Kılınç’ın kişisel sergileri, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Sergi Salonunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan eserlerden oluşan sergiler, 17 Ağustos Çarşamba gününe kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.Sergilerin açılış töreninde sırasıyla sanatçı Khasan Aminov, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı.Konuşmaların ardından; “Alasya Ödülleri” kapsamında Sinem Akın Kılınç’a heykel sanatçılarına verilen İbn-i Tufeyl ödülü ve Gazi Gündoğan’a resim sanatçılarına verilen Fergani ödülü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy tarafından takdim edildi.Sergi açılışının ardından; 70’inci yaş gününü kutlayan Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ekibinin hazırladığı sürpriz doğum günü pastasını kesti.Böylesine kıymetli sanatçıları bu ülkede bir araya getirmenin gerçekten büyük bir vizyonun sonucu olduğunu söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Yakın Doğu Oluşumu’nun kuruculuğunu üstlendiği Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çok anlamlı ve değerli bir misyon üstlendiğine vurgu yaptı.Yakın Doğu Oluşumu’nun önümüzdeki aylarda açılışını yapacağı Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa ve yine aynı bölgede açılışı yapılacak Yakın Doğu Üniversitesi Yeniboğaziçi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Yeniboğaziçi Büyük Kütüphane’ye vurgu yapan Bakan Taçoy, “Sanattan, sağlığa ve eğitime bu denli farklı alanlarda, pek çok projeyi aynı anda başarıyla sürdürebilmek büyük bir organizasyon ve yönetim kabiliyeti gerektiriyor. Yakın Doğu Oluşumu da buna sahip. Bunun en önemli itici gücünün de bu ülkeye duyulan gönülden bağlılık olduğuna inanıyorum” ifadesini kullandı.Bakan Taçoy, konuşmasının sonunda Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in bu ülkede, kendisi de dahil olmak üzere pek çok insan üzerinde büyük emekleri olduğunu söyleyerek 70’inci yaş gününü kutladı.Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ ise sergi açılışında yaptığı konuşmada, açılışı yapılan dört kişisel serginin taşıdıkları izlerle, Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin; KKTC’yi dünya ile buluşturma, Türk Dünyası ile köprüler kurma, köklerinden güç alarak bu topraklarda kök salma misyonunu sembolize ettiğine vurgu yaptı.Yakın Doğu Üniversitesi’nin, Times Higher Education ve AD Scientific Index’in ardından Çin merkezli Shanghai Ranking’in açıkladığı sıralamada da dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer aldığını hatırlatan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yakın Doğu Üniversitemiz, Shanghai Ranking’in sıralamasında ‘Elektrik ve Elektronik Mühendisliği’ alanında 301-400 bandında yer alarak bu alanda listeye giren üç Türk üniversitesinden biri oldu. Yakın Doğu Üniversitesi, aynı zamanda bu alanında KKTC’den listeye girebilen tek üniversite oldu” ifadesini kullandı.Bir yandan dünya ile bütünleşirken, diğer yandan anavatan Türkiye’ye uzanan köklerden de güç alarak bu topraklardaki Kıbrıs Türklerinin köklerini sağlamlaştırma gayretinde olduklarını belirten Prof. Dr. Şanlıdağ; “Kurucu Rektörümüz Dr. Suat Günsel’in rehberliğinde ve Mütevelli Heyeti Başkanımız Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in önderliğinde; en önemli amacımız ve misyonumuz bu oldu. Önümüzdeki aylarda, işte bu misyonun ve rehberliğin en özel eserlerini; Kıbrıs Türk halkının hizmetine sunacağız” dedi. 19 Ağustos’ta Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu Gazimağusa’nın Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim edileceğini söyleyen Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yeni eğitim döneminde ülke çocuklarının hizmetine girecek olan Gazimağusa’daki devlet ilkokulu, Lefkoşa ve İskele’nin ardından, sadece 20 ayda teslimini gerçekleştireceğimiz tam teşekküllü, 500 öğrenci kapasiteli üçüncü Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’muz olacak” dedi.Gazimağusa ve İskele bölge halkının yaşamını dünya standartlarına yükseltme gayretlerinin süreceğini vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Yakın Doğu Üniversitesi Yeniboğaziçi Tıp Fakültesi Hastanesi ile bölgenin sağlık ihtiyacını karşılarken, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsü Büyük Kütüphane ile eşsiz bir bilgi hazinesinin kapılarını Kasım ayında açacağız. Açılışı yapılacak yeni eserler, Yeniboğaziçi kampüsümüzde geçtiğimiz dönemde açılışını yaptığımız kapalı spor salonumuz ve kreşten koleje her kademede eğitim veren kurumlarımızla birlikte bu topraklardaki köklerimize can suyu olacak” ifadesini kullandı.