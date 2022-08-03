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Ataşe sayıları azaltılıyor

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Devletin içinde olduğu ekonomik sıkıntılara dikkat çeken Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, yurt dışında görev yapan ataşelerin sayılarının azaltılacağını açıkladı

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Ataşe sayıları azaltılıyor

Sağlık, turizm, eğitim, ticari vb çok sayıda ataşelerin yurt dışında görevlerde bulunduğu ve maaşlarının yabancı para birimlerinden ödenmesiyle ilgili kamuoyunda yapılan tartışmalar meyve veriyor.
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, yurt dışında görev yapan ateşeler konusunda çalışma başlatıldığını kaydetti. Çok sayıda ateşe olduğunu ve yapılan görevlendirmelerle ilgili haklı eleştirilerin olduğunu belirten Ertuğruloğlu, “Ateşe atamaları Dışişlerine bağlı değil. İlgili bakanlıklar atıyor. Eğitim, sağlık, ticari, turizm gibi çeşitli alanlarda yapılan atamalar var. Bugün devletin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar nedeniyle bu atamalar da tartışıyor. Biz de bu konuda inisiyatif alarak sayıların azaltılması konusunda çalışma başlattık. Ayrıca yapılacak atamaların Dışişleri’ninde bilgisiyle yapılmasını sağlayacağız. Örneğin Gazinatep’e yapılan eğitim ataşesi gibi bazı atamalara ihtiyaç olmadığını düşünüyoruz” dedi.
Bakan Ertuğruloğlu, KKTC Temsilciliklerinin ise sayısında kesinlikle bir azaltmaya gidilmeyeceğini, hatta daha fazla noktada temsilcilik açılması için uğraş vermeye devam edeceklerinin altını çizdi. Temsilciliklerin daha etkin görev yapabilmesi için çalıştıklarını belirten Ertuğruloğlu, ateşe sayısının azaltılmasına yönelik olarak başlatılan çalışmanın bir yıl içerisinde sonuç vereceğini sözlerine ekledi.
 
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