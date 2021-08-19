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Güngördü de satış yaparak bağış topladı

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Girne Belediyesi, dün Girne Açık Pazar’da SMA Tip-1 hastası Asya bebeğin tedavisi yararına stant kurarak, satış yaptı.

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Güngördü de satış yaparak bağış topladı
 
Stanttaki satışların tüm geliri Asya bebek için bağışlanacak.
Stantta, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de satış yaparak, bağış topladı.
Nidai Güngördü, Asya bebek yararına gerçekleştirilecek tüm etkinliklerde kendilerinin de yer alacağını belirterek, halkın tüm kesimlerini bu tür konularda duyarlı olmaya davet etti.
Güngördü, satışlardan elde edilecek gelirin tamamını bağışlayacaklarını ve imkânlar dâhilinde gerekli tüm yardımları yapacaklarını kaydetti.
 
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