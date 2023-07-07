Güngör için kapsamlı çalışma

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Güngör Çöplüğü’nde çıkan yangın konusunda hızlı hareket edilmesi için çok kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü belirtti

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, “Güngör” özel gündemiyle İlçe Emniyet Kurulu ile toplantı yaptı.

Toplantı, ilçe emniyeti, huzurunun sağlanması, Güngör Çöplüğü’nde çıkan yangının söndürülmesi ve bu sürede belediyelerin atıklarının nasıl bertaraf edileceği konularında gerekli önlemlerin alınması amacıyla gerçekleştirildi.

Bakan Öztürkler, özellikle Güngör Çöplüğü’nde çıkan yangının söndürülmesi, soğutma çalışmaları ve bu süre zarfında belediyelerin atıklarının bertaraf edilmesi çerçevesinde alınacak önlemler konusunda hızlı hareket edilmesi için çok kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Güngör Katı Atık Depolama alanı için ihalenin temmuz ayında yapılması sonrasında çağdaş standartlarda atıkların ayrıştırılması ve dönüşümünün sağlanmasının amaçlandığını ifade eden Öztürkler, ihale sürecinin ardından yapılan çalışmaların hızlıca hayata geçirilmesi ve her yıl yaz aylarında Güngör Çöplüğü’nde yaşanan yangınların önüne geçilmesinin şart olduğunu belirtti.

Bakan Öztürkler, “Bu süre zarfında üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmek adına ilk andan itibaren Güngör Katı Atık Depolama alanında çıkan yangının bir an önce söndürülmesi, soğutma faaliyetlerinin tamamlanması ve bölge halkının daha fazla kötü kokudan etkilenmemesi için gerekli adımları hızlıca atıyoruz” dedi.

