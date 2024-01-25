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Güney’e elektrik için 19 milyon dolar ödedik

KKTC, yakıt krizleri ve bozulan jeneratörler nedeniyle, 2023 yılında satın aldığı elektrik karşılığında Rum Elektrik Kurumu’na 19 milyon dolar ödeme yaptı

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Güney’e elektrik için 19 milyon dolar ödedik
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Yakıt krizleri ve yatırım eksikliği nedeniyle bozulan jeneratörler nedeniyle KKTC’nin, Güney Kıbrıs’tan aldığı elektrikle ilgili bedel, ilk kez resmi ağızdan açıklandı.
Rum Elektrik Kurumu, (AİK), 2023 yılında KKTC’ye sağladığı elektrik karşılığında 19 milyon dolar ödeme aldığını doğruladı.
Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi, El-Sen sendikası tarafından yapılan ve KKTC basınında da yer alan, KKTC'nin Güney Kıbrıs’a 2023 yılı için 19 milyon dolarlık ödeme yaptığı şeklindeki iddianın, Rum Elektrik Kurumu AİK tarafından da doğrulandığını yazdı.
Gazete, AİK’in 2023 yılında KKTC’ye verdiği elektriğin bedelinin yaklaşık 19 milyon dolar olduğunu belirtirken AİK’in her ay faturayı, KEVE sendikası aracılığıyla Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na gönderdiğini, ödemenin de aynı yolla yapıldığını savundu.
Gazete, şu ana kadar ödenmemiş herhangi bir fatura bulunmadığını da vurguladı.
 
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