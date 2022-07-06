Güney’den elektrik, İskenderun’dan yakıt

Teknecik Santrali’ndeki yakıt yetersizliği nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri dün de devam etti. Güney Kıbrıs’tan 30 megawatt elektrik alınmaya başlanırken, İskenderun’dan ise yakıt geldi







Teknecik Elektrik Santrali’ndeki yakıt yetersizliği nedeniyle önceki günden bu yana yaşanan elektrik kesintileri dün de ülke genelinde devam etti.

Ülkede dün sabah 02.00 itibariyle dönüşümlü şekilde elektrik kesintileri yapıldı.

Öte yandan Güney Kıbrıs’tan, önceki akşamdan itibaren 30 megawatt elektrik alınmaya başlandı. Kıb-Tek yetkililerinden edinilen bilgiye göre, elektrik arzında ortaya çıkan sorunun giderilmesine yardımcı olmak amacıyla Güney Kıbrıs’tan önceki akşamdan bu yana elektrik alınıyor.

Kuzey Kıbrıs’ta, kış aylarından beridir devam eden üretim yetersizliğinden kaynaklı elektrik kesintileri önceki gün itibariyle çok farklı boyutlara ulaştı. Tüm uyarılara kulak tıkayan hükümet yetkililerinin uyguladıkları yanlış politika nedeniyle, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na ait Teknecik Elektrik Santrali’nin yakıt stoku tamamen tükendi ve Teknecik Santrali’ndeki tüm üniteler sustu. AKSA Enerji’ye ait Kalecik Elektrik Santrali’nin ise tam kapasite çalışmayla elektrik ihtiyacının sadece yüzde 55’ini karşılayabildiği öğrenildi.

Elektrik kesintileri ülke halkını isyan noktasına getirdi. Sosyal medyada dün gün boyunca hükümete tepki yağdı. İş insanları, esnaflar, sağlık örgütleri, turizm örgütleri ve vatandaşlar hükümeti en sert şekilde eleştiri yağmuruna tuttu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB – TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, Teknecik Elektrik Santrali’nin çalışabilmesi için gereken yakıtın dün İskenderun’dan geleceğini ve akşam saatlerinde kullanıma başlanacağını ifade etti.

Akyiğit, bu gelen yakıtın Perşembe gününe kadar idare edeceğini, Perşembe günü de bir yakıt gemisinin daha ülkeye geleceğini söyledi.

Akyiğit, Türkiye’den gelen 2 jeneratörün ise bugün Teknecik’e kurulacağını ve deneme üretimine başlanacağını belirtti.

Akyiğit, önceki gece yarısı AKSA’dan Teknecik’e tankerlerle yakıt taşıdıklarını ve Teknecik’in yüzde 50 kapasiteyle çalışmaya başladığını ve kesintilerin azaldığını ifade ederek, “Evet, bu bir çözüm değil, taşıma suyla değirmen dönmez ama bir yerden başlamak gerekiyordu” dedi.

Krizin neden yaşandığına da değinen Akyiğit, ihaleyi kazanan ve kuruma akaryakıt taşıyan Sidereal Lines’ın, 9 bin 997 tonluk yakıtı, bir önceki gecikme soncu kendisine kesilen ceza nedeniyle taşımadığını iddia etti.

Gereken yakıtı yazılı olarak da şirketten talep ettiklerini ancak sürekli ‘ertelendiklerini’ anlatan Akyiğit, “Yakıtın bitmesine yakın, aniden kuruma bir avukat geldi, bize verdiği teminata mahkemeden ara emri dosyaladı. O saat anladık ki bu adam bize akaryakıt getirmeyecek” şeklinde konuştu.



