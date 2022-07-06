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“Size hakkımı helal etmiyorum!”

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Mağusa’da faaliyet gösteren fırın işletmecisi Behzat Demirtaş, elektrik kesintileri nedeniyle iki günlük zararının 30 bin TL olduğunu söyledi

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“Size hakkımı helal etmiyorum!”
 
Uzun süreli kesintiler bir çok işletmeyi de zarara soktu.
Gazimağusa’da faaliyet gösteren fırın işletmecisi Behzat Demirtaş, sosyal medya hesabından isyan etti.
Uzun süreli kesintiler nedeniyle zararının 30 bin TL’nin üstünde olduğunu vurgulayan Demirtaş, yetkililere seslenerek “Size hakkımı helal etmiyorum” dedi.
Demirtaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“2 günlük zararım 30 bin TL parayı geçtim kaybettiğim müşteriyi kim geri getirecek? Benim işçilerimin, çoluk ve çocuğumun hakkını sizlere helal etmiyorum. Allah bin katını sizlerden çıkarsın yazıklar olsun”
 
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