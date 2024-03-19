Güney Lefkoşa beyaza büründü

Güney Lefkoşa'nın büyük bir bölümünde dün dolu yağışı etkili oldu

Ülkemizde dün sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağışlı hava Lefkoşa'nın güneyinde zor dakikalar yaşattı.Güney Lefkoşa'nın büyük bir bölümünde dün saat 16.00 sıralarında başlayan dolu fırtınası ve yağmur bölgeyi adeta beyaza bürüdü.Özellikle Strovolos bölgesinde dolu yağışı nedeniyle birçok yolda bir süreliğine ulaşım dururken, bazı yerlerde 10 cm kalınlığında dolu örtüsü oluştu.