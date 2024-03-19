Trafiğe bir can daha

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen kazada yola atılan köpeğe çarptıktan sonra park halindeki iki araca vuran ATV sürücüsü 27 yaşındaki Ömer Gezer yaşamını yitirdi

Lefkoşa Organize Sanayi bölgesinde meydana gelen kazada ATV sürücüsü 27 yaşındaki Ömer Gezer yaşamını yitirdi.

Kaza dün saat 16.20 sıralarında, Lefkoşa’da Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 3. Cadde üzerinde meydana geldi.

27 yaşındaki Ömer Gezer, yönetimindeki UB 942 plakalı ATV araç ile kuzey istikametinden güney istikametine doğru seyrettiği sırada yola atılan başıboş köpeğe çarptıktan sonra, kontrolsüz bir şekilde yoluna devam edip yolun solunda park halinde bulunan ZYB 961 plakalı aracın sağ yan kısmına, ardından da yine yolun solunda park halinde bulunan JU 698 plakalı aracın sol yan dikiz aynasına çarpıp yol içerisinde sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan ATV araç sürücüsü Ömer Gezer kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. ATV aracın çarptığı köpek de Kaza mahallinde telef oldu.



