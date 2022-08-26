banner762
banner815
Minik Canların Özgürlüğüne Siz De Destek Olun
Minik Canların Özgürlüğüne Siz De Destek Olun
17 0
U17’lerin şampiyonu YDÜ
U17’lerin şampiyonu YDÜ
19 0
 
Öğle saatlerinde yağmur bekleniyor
Öğle saatlerinde yağmur bekleniyor
31 0
Hazırlık maçları tam gaz
Hazırlık maçları tam gaz
63 0
Yarın ve Cuma günü yağmur bekleniyor
Yarın ve Cuma günü yağmur bekleniyor
52 0
Meclis Genel Kurulu olağanüstü toplandı
Meclis Genel Kurulu olağanüstü toplandı
38 0
Harnupta verim yüzleri güldürdü
Harnupta verim yüzleri güldürdü
31 0
banner797

Güney Kıbrıs’taki kazılarda 3 Kıbrıslı Türk’e ait olduğu düşünülen kalıntılara ulaşıldı

banner476

banner825
Güney Kıbrıs’taki kazılarda 3 Kıbrıslı Türk’e ait olduğu düşünülen kalıntılara ulaşıldı
Kayıp Şahıslar Komitesi, 1963 kaybı 3 Kıbrıslı Türk'ün akıbetine ilişkin bilgi üzerine başlattığı kazı çalışmalarında 3 Kıbrıslı Türk'e ait olduğu düşünülen kalıntılara ulaştı.
TAK muhabirinin Kayıp Şahıslar Komitesi Türk Üye Ofisi'nden aldığı bilgiye göre, Trulli/Troulli köyünde yürütülen kuyu kazısında, İskele’den arabayla yola çıkan ve bir daha haber alınamayan 1963 kaybı 3 Kıbrıslı Türk’e ait oldukları düşünülen kalıntılar bulundu. Başlatılan kazıda kuyunun 11’inci metresinde insan kalıntılarına ulaşıldı. Kuyudan çıkan toprağı arkeologlar manuel bir şekilde tarama yapılırken, kuyunun geri kalanı rampa metoduyla kazılmaya devam ediliyor.
-Son 7 yıldır Güney Kıbrıs'ta hiçbir Kıbrıslı Türk kayıp araştırması ve kazısından sonuç alınamamıştı
Kayıp Şahıslar Komitesi Türk Üye Ofisi'nden alınan bilgiye göre, 2005 yılından itibaren başlayan ve ada genelinde eş zamanlı yapılan kazılarda, Kuzey’de her yıl Kıbrıslı Rum kayıplara ulaşılırken Güney’de son 7 yıl içinde Kıbrıslı Türk hiçbir kayıp araştırması ve kazısından sonuç alınamamıştı.
Kazı ekibinin çalışmalarının tamamlanması sonrası yapılacak analizlerle kayıpların kimliklerinin tespit edilmesi ve Kıbrıslı Türk olmalarının teyit edilmesi durumunda 7 yıl sonra ilk kez Güney Kıbrıs'ta Kıbrıslı Türk kayıplara ulaşılmış olacak ve Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından ailelerine defin için teslim edilecek.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.