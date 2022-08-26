Puma Kadınlar Ligi’nde 7. Hafta heyecanı yaşanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi’nde 7.hafta programı belli oldu.
Ligde bugün sadece bir maç oynanırken, yarın ise 3 maç oynanarak 7. hafta tamamlanmış olacak. Karşılaşmalar saat 17:30’da başlayacak.
Puma Kadınlar Ligi 7. Hafta maç programı şöyle:
Bugün
Vadili 14 Ağustos Stadı’nda Vadili-Hamitköy,
28 Ağustos Pazar
Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar- Küçük Kaymaklı
Lapta Şehit Şevket Kadir Stadı’nda Merit Alsancak Yeşilova-China Bazaar Gençlik Gücü
Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Miracle Değirmenlik – Desly Mağusa Spor Akademisi
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