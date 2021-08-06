Güney Kıbrıs, dijital aşı sertifikası için KKTC'den veri bekliyor

İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin Kıbrıslı Rum eş başkanı, dijital aşı sertifikası için kuzeyden aşı kayıtlarını istedi. Verilerin paylaşılması durumunda “Kıbrıs Cumhuriyeti” yurttaşı Kıbrıslı Türklere “Avrupa Birliği Dijital Covid Sertifikası” verilecek





İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin Kıbrıslı Rum eş başkanı kuzeyden aşı kayıtlarını istedi. Bu verilerin paylaşılması durumunda “Avrupa Birliği (EU) Dijital Covid Sertifikası”nın Kıbrıslı Türklere de verileceği söylendi.

Tek farkla: Kıbrıs Cumhuriyeti yurttaşı Kıbrıslı Türklere…

Bunun için teknik dosya (Excel) Kıbrıslı Türk uzmanlarla paylaşıldı.

Kıbrıslı Rum kaynaklardan gelen bu bilgiyi Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Deren Oygar da doğruladı, “Teknik dosyalar geçtiğimiz cuma günü elimize geçti, gerekli değerlendirmeyi yapıyoruz” dedi.

Covid-19 komitesi üyesi güneydeki kaynaklar, “Kıbrıslı Türk yetkililer aşılarla ilgili veri paylaşmayı reddediyor” iddiasını da ortaya koydu ve ekledi:

“Kıbrıslı Türk sağlık yetkilileri aşıları hakkında bilgi paylaşmayı reddediyor. Sağlık Bakanlığı, kuzeydeki yetkililere bir Excel tablosu gönderdi ve tüm Kıbrıslı Türklerin Pfizer, Johnson, AstraZeneca, Sinovac dahil her türlü aşı için veri girişi yapmasını istedi. Böylece Kıbrıslı Türkler de EU Digital COVID Certificate alabilecek. Kıbrıslı Türklerin verileri paylaşılmadıkça bu sertifikayı sunmanın imkanı yoktur. Kıbrıs hükümeti satın aldığı aşıları kuzeyle paylaşıyor ve bunun kayıtlarını istiyor. Eğer aşı verileri paylaşılmaz ve EU Digital COVID Certificate alınmazsa yurt dışı seyahatler ve geçişlerde de sorun yaşanacak.”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Deren Oygar ise uluslararası geçerliliği olan aşı sertifikası verilmesi konusunda çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Oygar, “Sağlık insani bir konudur. Pandemi tüm dünyayı olumsuz bir şekilde etkilemiştir ve etkilemeye devam etmektedir. Pandemi ile mücadelede başarı insanlığın bir biri ile dayanışması ile gelecektir. Bu nedenle pandemi konusu siyaset üstü bir konu olmalı ve siyasi hesap ya da düşüncelerle ele alınmamalıdır” dedi.

Öte yandan Güney’de yayımlanan Haravgi gazetesi “Kıbrıslı Türklere de Dijital Aşı Sertifikası” başlıklı haberinde, İki Toplumlu Sağlık Komitesi Kıbrıslı Rum Eş Başkanı Leonidas Filaktu’nun, Kıbrıslı Türklere, dijital aşı sertifikası çıkarılması prosedürü ile veri tabanına kaydedilmemesi ve sertifikayı çıkarabilmeleri için bilgilerini iletmeleri gerektiğinin izah edildiğini söyledi.

Kıbrıslı Türklerin dijital aşı sertifikası çıkarılmasına büyük ilgi gösterdiklerini ve bilgilerin hızlı bir şekilde iletilmesini umduğunu ifade eden Filaktu “Koronavirüs pandemisi konusunda her iki taraftan uzmanlar ve çalışma grubuyla toplantıya oturduk ve onları prosedür konusunda bilgilendirdik” şeklinde konuştu.

Filaktu, şu an İki Toplumlu Komite aracılığıyla Kıbrıslı Türklerden, sertifikaya sahip olabilecek kişilerle ilgili ayrıntıları, yani hastalanıp hastalanmadıklarını veya aşı olup olmadıklarını kendilerine iletmelerini beklediklerini belirtti.

Metehan sınır kapısı aracılığıyla geçtiğimiz gün Kıbrıs Türk toplumuna 40 bin doz Astrazeneca, 10 bin doz Pfizer&Biontech ve bin doz da J&J aşısı teslim edildiğini de dile getiren Filaktu, sınır kapılarından geçişler konusunda ise, otomatik bir süreç olduğunu ve her 14 günde bir verilerin iletildiğini söyledi.

Filaktu, gerekli olması halinde, bu veriler temelinde geçişlerle ilgili yürürlükte olan önlemlerin değiştirildiğini sözlerine ekledi.

Politis gazetesi ise “Kıbrıslı Türk Öğrenciler Ersin Tatar’ın Kurbanı- İngiliz Hükümeti İşgal Bölgelerinde Çıkarılan Aşı Sertifikasını Tanımıyor” başlıklı haberinde, “Kıbrıs Türk lideri Ersin Tatar’ın pandeminin önlenmesi prosedürleri aracılığıyla dahi, KKTC’nin düzeyinin yükseltilmesi çabalarında ısrarcı olduğunu” iddia etti.

İngiliz Hükümetinin KKTC’de çıkarılan aşı sertifikasını tanımadığını ve bunun İngiltere’ye seyahat edecek Kıbrıslı Türk öğrenciler açısından ciddi sorunlara neden olduğunu yazan gazete, diplomatik kaynakların gazeteye “KKTC’nin İngilizlerle istişare çabalarının, KKTC’nin İngiliz Hükümeti tarafından tanınmamasından ötürü, sorunun çözümünü sağlamayacağını söyledikleri” iddiasında bulundu.

Konunun bütünlüklü bir şekilde çözülmesi için, Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafından, Avrupa aşı sertifikasının toplu şekilde çıkarılması amacıyla, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nin (ECDC) istediği verileri sunmasını istediğini de yazan gazete, elindeki bilgilere göre, konunun İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin gündemine doğrudan getirilmediğini belirtti.

Komitenin kısa süre önceki toplantısında ele alınan şeyin, Avrupa dijital aşı sertifikası çıkarılması olduğunu belirten gazete, Kıbrıs Türk tarafından, sertifikayı alabilecek olan (aşılanan veya hastalanan) Kıbrıslı Türklerle ilgili verileri iletmesinin istendiğini ifade etti.

Gazete “yine elindeki bilgilere” dayanarak, ilgili listelerin verildiğini ve Rum Yönetimi’nin ilgili sertifikaları çıkarabilmesi için, Kıbrıs Türk tarafının, ECDC’nin belirlediği standartlar ve direktiflere göre daha fazla ayrıntı ve veri sunmasının beklendiğini öne sürdü.

Bu amaca yönelik olarak, Kıbrıs Türk tarafına ilgili listelerin hazırlanması için örneklerin verildiğini ve Kıbrıs Türk tarafının yanıtının beklendiğini kaydeden gazete, Rum Yönetimi tarafından aşı sertifikası çıkarılmasının, İngiltere’de okuyan Kıbrıslı Türk öğrencilerle ilgili sorunu da çözeceğini ekledi.

