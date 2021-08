Yüz yüze eğitim için 7 maddelik yol haritası

Öğretmen sendikaları ve doktorlar, yüz yüze eğitimin başlayabilmesi için 7 maddelik yol haritası belirledi





Yüz yüze eğitimin başlayabilmesi için KTÖS, KTOEÖS ve Tabipler Birliği, 7 maddelik yol haritası belirledi.

Yapılan açıklamada sadece aşılama, maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarının uygulanmasının yeterli olmadığı, etkin denetim sağlanarak güven ortamı oluşturulması gerektiği vurgulandı.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), okulların yeni dönemde sağlıklı ve güvenli bir ortamda açılabilmesi amacıyla önerilerini açıkladığı ortak basın toplantısı düzenledi. Üç örgüt, önerilerini 7 maddede sıraladı.

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, seyreltilmiş eğitimden bahsedilirken, kalabalık sınıfların ve okulların gözden kaçtığını ifade etti. Ozan Elmalı, yıllardır yapılmayan yatırımların sonucu olan bu konuda çözüm üretilmesi gerektiğini söyledi.Dönüşümlü eğitim yapılacaksa, ortaokul ve liselerde tespitleri sonucunda 5 bine yakın öğrencinin dönüşümlü olarak okula gitmesinin söz konusu olacağını ifade eden Ozan Elmalı, bunun çocukların eksik eğitim alması anlamına geleceğini belirterek, yıllardır yapılmayan yatırımların olumsuz neticesini kalabalık okullarda eğitim gören öğrencilerin yaşayacağını ifade etti.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil de, devletin iki tane temel görevinin eğitim ve sağlık hizmetlerinin vatandaşlara nitelikli, parasız verilmesi olduğunu dile getirerek, “Doğruları ifade etmemize rağmen tamamen bir duvarla karşı karşıyayız” dedi. Devleti yönetenlerin duyarsızlığının devam ettiğini belirten Elcil, Covid-19’un adanın kuzeyinde gerçek anlamda bir devlet anlayışı olmadığını ortaya koyduğunu iddia etti.

Gündemdeki aşı konusuna da değinen Elcil, kuzeyde yapılan aşıların geçerliliğiyle ilgili verilecek uluslararası belgenin KKTC’deki yöneticiler tarafından verilmesinin engellendiğini ileri sürdü. Elcil, bu konuda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun ilgili kişiler olduğunu iddia ederek, Güney Kıbrıs’a aşı olan kişilerin listesinin verilmek istenmediğini savundu.

3 haftadır bakanlıkla görüşmeler yaptıklarını dile getiren Elcil, “İş ola görüşüyoruz” dedi. Bakanlığın sunduğu somut öneri olmadığını savunan Şener Elcil, “Eğitim Bakanlığı okulları mevcut haliyle pandemi yokmuş gibi kabul ederek, açmayı planlıyor” iddiasında bulundu.

Yurtdışında eğitim gören öğrencilerin aşılanmasıyla ilgili Sağlık Bakanlığı’yla temas kurduklarını ancak ciddi çalışma yapılmadığını savunan Elcil, bu konuda güneydeki makamlarla temas kurduklarını aktardı. 117 öğrencinin başvurusunu liste olarak, Güney Kıbrıs’a gönderdiklerini ve cevap beklediklerini dile getiren Elcil, Salı günü Güney Kıbrıs’ta yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, öğrencilerin güneyde aşı olması ve kendilerine Avrupa’da geçerli bir aşı kartı verilmesi konusunda olumlu cevap çıktığını, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Çağrı Cemaller de, geçen sene eğitim sürecinde yaşanan kayıplara dikkat çekti. Cemaller, bu sene bu kayıpların yaşanmaması için öğretmen sendikalarıyla çalışma yaptıklarını belirtti.

Açıklamada, eğitimin planlanabilmesi için şu maddeler sıralandı:

“1. Etkin denetim sağlanarak güven ortamı oluşturulmalıdır.

Yüz yüze eğitimin başlayabilmesi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için okul dışı ortamlar ile ilgili alınan kararların ve getirilen kısıtlamaların etkin şekilde denetlenmesi gereklidir. Okullarda, evden okul ortamına kadar her noktada planlanan tedbirlerin denetlenmesi gereklidir. Denetim yoksa, kararların anlamı yoktur.

2. “Eğitim Bilim Danışma Komisyonu” ivedilikle oluşturulmalıdır.

KTTB, öğretmen sendikaları, akademisyenler, Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı yetkililerinden oluşacak olan bu komisyona bağlı alt komisyonlar oluşturup (sağlık/güvenlik, eğitim planlaması, ölçme/değerlendirme, rehberlik servisleri) istişareye dayalı, güncellenen bilgiler ışığında kararlar üretmelidir.

KTTB’nin, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin toplantılarına ve karar alma aşamalarına katılması, bilim yolunda ulaşılacak ortak aklın üretilmesine imkan yaratacaktır.

Komitenin eğitim ile ilgili karar üreteceği toplantılarda, Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nın öngördüğü gibi ilgili örgütlerin (KTTB, KTÖS, KTOEÖS) ve Eğitim Bakanlığı temsilcilerinin hazır bulunması, paydaşların koordine olabilmelerine katkı sağlayacaktır. Böylece yüz yüze eğitimin sürdürülebilirliğini sağlamak mümkün olacaktır.

3. Uzaktan Eğitim Döneminin veri analizi yapılmalı, yeni dönem bu veriler ışığında planlanmalıdır.

Çocukların davranışsal, bilişsel ve psiko-motor gelişimleri ile temel kazanım ve becerileri göz önüne alınarak uzaktan eğitim döneminin ölçme ve değerlendirilmesi yapılarak;

a) Çocukların fiziksel, psikolojik, sosyal gelişimleri ve okula yeniden geri dönüşleri ile ilgili de hazırlık yapılmalı, eğitim programlarında gezi/gözlem, etkinlik ve projelere daha çok yer verilmelidir.

b) Gelecek eğitim dönemi başında kayıplar ile ilgili destek programı planlanmalıdır.

c) Öğretim programları ve ders kitapları temel kazanımlar dikkate alınarak gözden geçirilmeli, temel ihtiyaçlar belirlenmeli, ihtiyaç duyulan yeni davranış, beceri ve kazanımlar programa dahil edilmelidir.

d) Kamusal eğitimde öğrenci nüfusunun yüzde 6’sını 3. ülkeden gelen öğrenciler oluşturmaktır. Planlama çok kültürlü eğitim ihtiyaçlarına göre yapılmalıdır.

4. Hizmet içi kurslar

a) Dijital dönüşüm, teknoloji, internet, medya ve eğitim programı okuryazarlığına daha çok yer verilmeli, aileler için de benzer programlar düzenlenmelidir.

b) Dayanışma ve iş birliğine ihtiyaç duyduğumuz bu zamanlarda barış kültürü eğitimi çalışmaları desteklenmelidir.

c) Pandemi dönemi tedbirleri, uygulamalarının önemi konusunda aileler, öğretmenler ve öğrencilere yönelik bilgilendirici eğitimler ve kamu spotları hazırlanmalıdır.

5. Okullar kadro ve alt yapı bakımından sorunsuz açılmalıdır.

Genelde sınıf içerisindeki masalarımız çift kişilik olduğu için öğrencilerin sosyal mesafe kuralları dahilinde tekli oturması gerekmektedir. Toplamda 157 okulumuzu sağlıklı ve güvenli tutabilmek için her okula bütçe ayrılmalıdır. Pandemi döneminde okulların açılamasından dolayı ödenmeyen taşımacılık, elektrik, su ve diğer giderlerden elde edilen tasarruf okullara aktarılmalıdır.

Okulların öğretmensiz ve yöneticisiz açılmaması için çalışmaların devam etmesi ve gerekli kadro önlemlerin alınması gerekmektedir.

Okullar açılmadan önce hijyen malzemelerinin okullara gönderilmesi ve hademe kadrolarının ivedilikle tamamlanması gerekmektedir.

Özel gereksinimli bireylerin eğitimi için ek bütçe ve kadro verilmesi gerekmektedir.

Orta öğretime özel eğitim öğretmeni kadrosu, İlköğretime de okul psikologları kadrosu açılması temel talebimizdir.

6. Çocuk koruma politikaları

İstismar ve ihmalleri tespit edebilmek için “okul aile sözleşmesi ve çocuk koruma politikaları” gündeme alınmalıdır.

7. Eğitim Bakanlığı her türlü duruma hazır olacak eğitim modellerini hazırda tutmalı ve eğitimdeki tüm paydaşları ile birlikte hareket etmelidir.

a) Normal eğitim programları

b) Seyrekleştirilmiş eğitim programları

c) Uzaktan eğitim programları”