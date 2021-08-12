Güney'den günlük 60 megavatlık elektrik alınıyor

KKTC’deki santraldeki arıza ve elektrik üretimi için yakıt alımındaki gecikme nedeniyle Güney Kıbrıs'tan elektrik talep edildiğini bildiren Rum basını günün saatine bağlı olarak 20 megavat (gece yarısından sonra sabah saatlerine kadar) ve 40 megavat (akşam üstü ve gece saatleri) arasında elektrik sağlanacağını yazdı

Rum Yönetimi’nin, KKTC’de yaşanan arıza nedeniyle, KKTC’ye elektrik vereceği belirtildi.

Haravgi gazetesi, Kıbrıs Haber Ajansı’nın elde ettiği bilgilere dayanarak elektrik talebinin, teknik komiteler aracılığıyla 12-17 Ağustos tarihler için istendiğini yazdı.

KKTC’deki santraldeki arıza ve elektrik üretimi için yakıt alımındaki gecikme nedeniyle elektrik talep edildiğini yazan gazete, elektrik ihtiyacının 24 saat karşılanacağını belirtti.

Gazete, günün saatine bağlı olarak 20 megavat (gece yarısından sonra sabah saatlerine kadar) ve 40 megavat (akşam üstü ve gece saatleri) arasında elektrik sağlanacağını yazdı.

Gazete haberinde ayrıca İletim Sistemi İşletmecisine, Rum Yönetimi açısından müsaitlik durumunun olduğu sürece talep edilen megavatın verilmesi talimatının verildiğini yazan gazete, üretim programı çerçevesinde, Güney Kıbrıs’ta herhangi bir sorun ortaya çıkmaksızın, KKTC’nin gereksinimlerinin kısmi olarak akşam üstü ve akşam saatlerinde giderilmesinin mümkün gözüktüğünü de belirtti.

Arızanın giderilmemesi ve yeterli yakıt olmaması durumunda 17 Ağustos’tan sonrasında da elektrik enerjisi verilmeye devam edilmesinin ihtimal dışı olmadığını belirten gazete, sağlanacak tüm elektriğin, daha sonraki bir aşamada, Güven Yaratıcı Önlemlerin öngördüğü şekilde, mahsuplaşma çerçevesinde iade edileceğini yazdı.

Alithia gazetesi ilgili haberde “Santraldeki Arıza Nedeniyle Kıbrıs Cumhuriyeti, İşgal Altındaki Topraklara Elektrik Sağlıyor” başlığını kullanırken Fileleftheros gazetesi haberi “Kıbrıs Cumhuriyeti, İşgal Altındaki Topraklara Elektrik Sağlayacak” şeklinde verdi.