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Görenler şaşkına döndü

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Görenler şaşkına döndü
Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre yaz aylarının serinleten lezzetlerinden biri olan Babutsa (dikenli incir) ülkemizde bazı bölgelerde bir çeşit hastalık nedeniyle kaybolmaya yüz tutarken bir vatandaşımızın evinde yetiştirdiği babutsa hem kendini hem de görenleri şaşkına çevirdi.
Demirhan'da sakin eski polis çavuşu Alkan Baykent isimli vatandaşımız bahçesinde yetiştirdiği babutsaları sosyal medya hesabından paylaşarak şaşkınlığını dile getirdi.
Alkan Baykent yaptığı paylaşımında 40 yıldır babutsa yetiştirdiğini ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirtti.
Baykent'in fotoğraflı paylaşımı şöyle:
"Yaklaşık 40 yıldır Babutsa yetiştiririm üzüm salkımı gibi Babutsa görmedim. Üstelik de babutsadan babutsalar doğması önemli."
 
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