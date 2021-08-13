Güney'den elektrik alıyoruz

Teknecik Elektrik Santrali’nde meydana gelen arıza ve elektrik üretimi için gereken yakıt tedarikinin gecikmesi nedeniyle Kuzey Kıbrıs, 12 – 17 Ağustos tarihleri arasında Güney Kıbrıs’tan elektrik alacak

Teknecik Santrali için gerekli olan akaryakıt temini gecikti, üretim için sadece 2 günlük akaryakıt kaldı. Elektrik üretimi için gereken yakıt tedarikinin gecikmesi nedeniyle KKTC, 12 – 17 Ağustos tarihleri arasında Güney Kıbrıs'tan elektrik tedarik edecek.

KIB-TEK, Teknecik Elektrik Santrali’ndeki bazı makinelerin arızalı olması, AKSA’nın jeneratörlerinden birinin de bakıma alınması nedeniyle ülkenin ihtiyacı olan elektrik üretimini sağlayamadığından dolayı iki gündür dönüşümlü elektrik kesintileri yapıyor.

Üretim yetersizliği nedeniyle dün de ülke genelinde 14.00-22.00 saatleri arasında, birer saatlik dönüşümlü kesintiler yapıldı.

Uzun süren elektrik kesintileri birçok bölgede hayatı felç etti. Elektrik kesintileri nedeniyle kavurucu sıcakta perişan olan vatandaşlar "geçmişe döndük" diyerek isyan etti.

KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, Teknecik Elektrik Santrali’nde bir makinenin arızalı olduğunu, termik santrallerin eski olmasından dolayı yüzde 80 kapasiteyle çalıştığını ayrıca AKSA’nın bir jeneratörünün ise bakıma alındığını belirterek ülkede artan elektrik tüketimini karşılayamadıklarını söyledi. Erdoğan, akaryakıt temini konusunda da sıkıntı yaşandığına işaret ederek üretim için 2 günlük yakıt kaldığını belirtti.

Elektrik tüketiminin artması nedeniyle talep karşılanamayınca KIB-TEK, dönüşümlü elektrik kesintilerine başladı. Ardından bir haftalık süre için Güney Kıbrıs’tan elektrik talep etti.

Öte yandan Rum Yönetimi’nin, KKTC’de yaşanan arıza nedeniyle, KKTC’ye elektrik vereceği belirtildi.

Güney'de yayımlanan Haravgi gazetesi, Kıbrıs Haber Ajansı’nın elde ettiği bilgilere dayanarak elektrik talebinin, teknik komiteler aracılığıyla 12-17 Ağustos tarihler için istendiğini yazdı.

KKTC’deki santraldeki arıza ve elektrik üretimi için yakıt alımındaki gecikme nedeniyle elektrik talep edildiğini yazan gazete, elektrik ihtiyacının 24 saat karşılanacağını belirtti.

Gazete, günün saatine bağlı olarak 20 megavat (gece yarısından sonra sabah saatlerine kadar) ve 40 megavat (akşam üstü ve gece saatleri) arasında elektrik sağlanacağını yazdı.

Gazete haberinde ayrıca İletim Sistemi İşletmecisine, Rum Yönetimi açısından müsaitlik durumunun olduğu sürece talep edilen megavatın verilmesi talimatının verildiğini yazan gazete, üretim programı çerçevesinde, Güney Kıbrıs’ta herhangi bir sorun ortaya çıkmaksızın, KKTC’nin gereksinimlerinin kısmi olarak akşam üstü ve akşam saatlerinde giderilmesinin mümkün gözüktüğünü de belirtti.

Arızanın giderilmemesi ve yeterli yakıt olmaması durumunda 17 Ağustos’tan sonrasında da elektrik enerjisi verilmeye devam edilmesinin ihtimal dışı olmadığını belirten gazete, sağlanacak tüm elektriğin, daha sonraki bir aşamada, Güven Yaratıcı Önlemlerin öngördüğü şekilde, mahsuplaşma çerçevesinde iade edileceğini yazdı.

Alithia gazetesi ilgili haberde “Santraldeki Arıza Nedeniyle Kıbrıs Cumhuriyeti, İşgal Altındaki Topraklara Elektrik Sağlıyor” başlığını kullanırken Fileleftheros gazetesi haberi “Kıbrıs Cumhuriyeti, İşgal Altındaki Topraklara Elektrik Sağlayacak” şeklinde verdi.



