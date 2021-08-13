Kıb-Tek'in 402 milyon TL'ye ihtiyacı var

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, Ağustos ayında Kıb-Tek’in ödemelerle ilgili 402 milyon TL kaynağa ihtiyaç duyduğunu aktardı

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz elektrikte yapılması düşünülen zamma ilişkin Başbakan Saner tarafından komite kurulduğunu, nasıl tasarruf tedbiri alınacağının belirleneceğini kaydetti, son kararın komite tarafından verileceğini söyledi.

Kurumun aylık 36 bin ton akaryakıt gideri olduğunu, bunun da 150 milyon TL’ye denk geldiğini belirten Büyükyılmaz, AKSA’ya ise 4 aylık 292 milyon TL ödeme yapılması gerektiğini ifade etti.

Büyükyılmaz, Ağustos ayında Kıb-Tek’in ödemelerle ilgili 402 milyon TL kaynağa ihtiyaç duyduğunu aktardı.

2021 sonu itibariyle Kıb-Tek’in 458 milyon TL zarar uğrayacağını dile getiren Büyükyılmaz, kurumun aylık ortalama 38 milyon TL’nin üzerinde zarar ettiğini belirtti.

Büyükyılmaz, 2019-2020’de zararı 350 milyon TL zarardır. Aylık 23 milyon TL yapıyordu. 3 yıl, 6 devrede zam yapılması için kurum gereğini yaptı ama kendisini mali olarak bitirdi.

Kurumun son 3 aylık gelirlerine yönelik bilgi de paylaşan Büyükyılmaz, Mayıs’ta 147 milyon TL, Haziran’da 141 milyon TL, Temmuz’da ise 104 milyon TL gelir elde ettiğini belirtti.

Büyükyılmaz, “Kurum yerlerde sürünüyor. Elektriği kilovat başına 1.33 TL’ye üretiyor, daha ucuza satıyor. Bu zarar karşılanmıyor. Bunu Maliye Bakanlığı karşılamalı” Şeklinde konuştu.

Kıb-Tek Genel Müdürü Gürcan Erdoğan, kurumda oluşan zararın nasıl karşılanacağı, bu zararın ne kadarının elektrik fiyatlarına yansıtılacağına dair çalışma yapılacağını söyledi.

Erdoğan, Bakanlar Kurulu’na yaptıkları sunumun ardından Başbakan Saner’in Ekonomi Bakanlığı müsteşarı Şahap Aşıkoğlu’nun da içinde yer alacağı çalışma grubu oluşturulmasını istediğini belirtti.

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun bu konuda görevlendirildiğini söyleyen Erdoğan, “Olgun beyin toplantıya katılmak istemediği yönünde bilgi geldi. Muhtemelen onun yerine birini atanacak” dedi.



