Gün sevgililerin

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi 14 Şubat Sevgililer Günü bugün ülkemizde de kutlanıyor

Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Dünya’da ve ülkemizde sevgililerin birbirlerine karşı duydukları aşkı ve sevgiyi hediyelerle ortaya koyduğu bir gün olarak kutlanmakta.14 Şubat Sevgililer Günü, her yıl dünyanın birçok yerinde sevgiyi ve romantizmi kutlamak için özel bir gün olarak kabul edilir. Bu özel günün kökeni antik Roma'ya kadar uzanmaktadır.TARİHÇESİBazı tarihçilere göre Sevgililer Günü, Roma'da Şubat ayının ortasında kutlanan Lupercalia festivalinden türemiştir. Bu festivalde baharın gelişi ve doğurganlık kutlanırken, gençler eş seçmek için kura çekerlerdi.3. yüzyılda Papa III. Gelasius, Lupercalia festivalini yasaklamış ve yerine 14 Şubat'ı "Aziz Valentin Günü" olarak ilan etmiştir. Aziz Valentin'in, Roma İmparatoru Claudius II'nin evlilik yasağına karşı gelerek askerlerin evlenmesini sağladığına ve bu nedenle idam edildiğine inanılır.Günümüzde Sevgililer Günü, romantik bir gün olarak kutlanır. Sevgi dolu mesajlar, çiçekler, çikolatalar ve hediyeler bu özel günün olmazsa olmazlarıdır. Çiftler birlikte romantik akşam yemekleri yerler, özel aktivitelere katılır veya seyahatlere çıkarlar.Sevgililer Günü kutlamaları, farklı ülkelerde farklı geleneklerle yapılmaktadır.: Erkekler, kadınlara çikolata verir. 14 Mart'ta ise "Beyaz Gün" kutlanır ve bu sefer kadınlar erkeklere çikolata verir.: Sevgililer Günü'ne "Aşk Bayramı" denir. Kırmızı güller ve aşk mektupları bu özel günün simgeleridir.: Sevgililer Günü'nde tahta kaşık hediye etmek bir gelenektir. Kaşıklar, sevgi ve bağlılığın simgesi olarak kabul edilir.Hindistan'da: Sevgililer Günü, "Kama Puja" adıyla kutlanır. Kama, aşk tanrısıdır ve bu özel günde ona tapınılır.: Sevgililer Günü'nde erkekler, sevdikleri kadınlara "Gaekkebrev" adı verilen gizemli şiirler gönderir. Şiirde gönderenin ismi gizlenir ve şiirin altına tahmin edilebilmesi için isimlerinden bir veya iki harf ve kardelen çiçeği koyulur. Kadın, kendisinden hoşlanan erkeği doğru tahmin ederse gelecek Paskalya'da hediye olarak bir yumurta kazanır.: Sevgililer Günü'nde 14 Şubat, 14 Mart ve 14 Nisan olmak üzere 3 ayrı gün kutlanır. 14 Şubat'ta erkekler kadınlara hediye verir, 14 Mart'ta ise kadınlar erkeklere hediye verir. 14 Nisan ise "Kara Gün" olarak kutlanır ve bekarlar siyah giyerek yalnızlıklarını kutlarlar.Sevgililer Günü kutlamalarında kültürel farklılıklar da gözlemlenmektedir. Bazı toplumlarda bu gün, romantik aşkı kutlamak için bir fırsat olarak görülürken, bazılarında ise daha geniş bir anlam taşır. Örneğin, bazı ülkelerde Sevgililer Günü sadece romantik partnerler için değil, aile ve arkadaşlar için de sevgiyi ifade etme günü olarak kutlanır.Sevgililer Günü, her ne kadar farklı ülkelerde farklı geleneklerle kutlansa da, sevgiyi ve romantizmi kutlamak için bir araya gelen insanların ortak bir duygusu olduğu unutulmamalıdır.

Uğurlu hediyeler

Sevgililer Günü'nde uğur getireceğine inanılan bazı eşyalar var. Bunlardan birkaçı:





1. Kırmızı Gül: Kırmızı gül, aşkın ve romantizmin simgesidir. Sevgililer Günü'nde kırmızı gül vermek, sevgiyi ve bağlılığı ifade etmenin en klasik yollarından biridir.

2. Kalp: Kalp şekli, sevgi ve romantizmin evrensel bir sembolüdür. Sevgililer Günü'nde kalp şeklinde kolye, küpe, bileklik gibi aksesuarlar veya kalp şeklinde çikolatalar ve hediyeler uğurlu kabul edilir.

3. Nazar Boncuğu: Nazar boncuğu, Türk kültüründe nazardan korunmak için kullanılan bir objedir. Sevgililer Günü'nde nazar boncuğu hediye etmek, sevdiğinizi nazardan korumak ve ona şans dilemek anlamına gelir.

4. Dört Yapraklı Yonca: Dört yapraklı yonca, şans ve bereketin simgesidir. Sevgililer Günü'nde dört yapraklı yonca hediye etmek, sevdiğinize şans ve mutluluk dilemek anlamına gelir.

5. Yeşil Elma: Yeşil elma, İrlanda kültüründe sevgi ve bereketin simgesidir. Sevgililer Günü'nde yeşil elma hediye etmek, sevdiğinize sevgi ve bereket dilemek anlamına gelir.

Bunların dışında, farklı kültürlerde uğur getireceğine inanılan başka Sevgililer Günü eşyaları da var. Örneğin, Japonya'da kırmızı ip bilekliği, Çin'de ise ejderha ve anka kuşu figürleri uğurlu kabul edilir.

Sevgililer Günü'nde uğur getireceğine inanılan eşyalar, sevginizi ve ilginizi göstermenin güzel bir yoludur. Sevdiğiniz kişiye hangi eşyayı hediye edeceğiniz, onun kültürüne ve inançlarına göre değişebilir.

