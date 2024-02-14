İngilizler, Maraş’ı Las Vegas görüyor

İngiltere'de yayımlanan "Daily Express" gazetesi, Maraş’ın, Akdeniz’deki Las Vegas’a dönüştürülmesi planlarını gördüğünden bahsetti

İngiltere'de yayımlanan "Daily Express" gazetesinin, "Maraş'ın Akdeniz'deki Las Vegas'a dönüştürülmesi planı"yla ilgili haberi, dün Rum basınında da yer aldı.

Güney’de yayımlanan Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, İngiliz “Daily Express” gazetesinin, Maraş’ın, Akdeniz’deki Las Vegas’a dönüştürülmesi planlarını gördüğünden bahsettiği haberine yer verdi.

Alithia'nın haberine göre “Daily Express” haberinde, bunun; dünyanın farklı bölgelerinden milyarder iş insanlarından oluşan bir konsorsiyumun teklifi olduğunu yazdı.

Haberde bu önerinin, otelcilik sektöründe başarılı olan ve Maraş bölgesini 1 milyar sterlinlik girişim için en iyi yer olarak görenler tarafından da desteklendiği ifade edildi.

İngiliz gazetesi haberinde ayrıca bu planın, Birleşmiş Milletler ve Rum Yönetimi tarafından engellenebileceğini, ayrıca Kral Charles için de sorun yaratabileceğinden söz etti.

İngiliz basını Kral Charles’ın isminin müdahil olmasının, KKTC’nin; Maraş sahilinde bulunan “Golden Sands” isimli otelin İngiliz monarşisine ait olduğundan söz etmesiyle ilişkili olduğunu belirtirken İngiliz Kraliyet ailesinin bu otelin Charles’a ait olduğunu yalanladığını da anımsattı.

Gazete, İngiliz gazetesine atıfta bulunarak söz konusu planın, Maraş bölgesinde lüks otelleri, onlarca kumarhaneyi, mağazaları, pahalı restoranları öngördüğünü yazdı.

Politis gazetesi ilgili haberi, “Gördüğünden Bahseden İngiliz Daily Express Gazetesine göre Maraş’ın Las Vegas’a Dönüştürülmesi Planı” başlığıyla aktarırken Fileleftheros gazetesi “Maraş İle İlgili Planlar Charles’ı Da Kapsıyor”, Haravgi gazetesi ise “Charles’in İsminin Müdahil Olmasıyla Maraş Las Vegas” başlıklarını kullandı.

