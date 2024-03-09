“Farkındalık günlerine ihtiyaç duymamız, büyük utanç”

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Anna Günsel, “21. Yüzyılda, kadın haklarına dair farkındalık günlerine ihtiyaç duymamız, insanlığın en büyük utançlarından biridir” dedi

YDÜ’deki "Kadın Çalışmaları ve Multidisipliner Yaklaşımlar” sempozyumunda konuşan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Anna Günsel, kadınların tarih boyunca eşit bireyler olarak kabul görmek için verdikleri mücadeleyi günümüzde de sürdürmek zorunda olduklarına vurgu yaparak, “21. Yüzyılda, kadın haklarına dair farkındalık günlerine ihtiyaç duymamız, insanlığın en büyük utançlarından biridir” dedi.

Cinsiyet eşitlik için sadece hukuki düzenlemelerin değil, aynı zamanda kültürel değişimlerin de zorunlu olduğunu belirten Dr. Anna Günsel, “Bu noktada eğitim son derece önemlidir. Eğitim, kadınların potansiyellerini keşfetmelerini, güçlenmelerini ve toplumsal rollerini daha etkin bir şekilde üstlenmelerini sağlamanın en önemli anahtarlarından biridir” dedi.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin 6-17 yaş arasındaki çocuklar için düzenlenen eğitim programlarında bu kültürel değişime temel alan bir yaklaşım benimsediklerini belirten Dr. Anna Günsel, “Çocukları, üniversite çatısı altında bilim, sanat ve spor alanlarında bir araya getirerek, bireysel ve toplumsal vizyonlarını genişletmelerine destek oluyoruz. İnanıyorum ki, yalnızca bu şekilde daha adil, eşitlikçi ve kapsayıcı bir toplum inşa edebiliriz” ifadelerini kullandı.

