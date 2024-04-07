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GÜÇ-SEN Başkanı Ediz Kanatlı oldu

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GÜÇ-SEN Başkanı Ediz Kanatlı oldu
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Gümrük Çalışanları Sendikasının (GÜÇ-SEN) XVI. Olağan Genel Kurulu, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) lokalinde gerçekleştirildi, başkanlığa Ediz Kanatlı seçildi.  
GÜÇ-SEN’den verilen bilgiye göre, Genel Kurulda, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu ve Emekliler Koordinasyon Kurulları belirlendi.
Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; Arzu Sarpten, Fehim Yeltekin, Gülüm Gül, Gürkan Azmidolu, Halil Çeliktaş, Halil Dümenci, Hüseyin Arslan, İlker Çalıkuşu, Mahmut Tatlıcalı, Mustafa Cesuroğlu, Orçun Çakır, Ömür Akyüz, Türkan Demirer, Yusuf Yıldızev.
Denetleme Kurulu ise şu isimlerden oluştu; Gökhan Aksoy, Hüseyin Derin, Sergen Görgüner.
Disiplin kurulu şöyle; Ali Özkantürk , Barış Doğanbay, Hüseyin Araz.
Emekliler Koordinasyon Kurulu ise şöyle; Derviş Dağman, Erol Emin, Hüseyin Müezzin, Mehmet Öğüç, Mehmet Tosun.
 
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