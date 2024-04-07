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Aksa Futbol Ligleri 26. Hafta sonuçları

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Aksa Futbol Ligleri 26. Hafta sonuçları
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AKSA SÜPER LİG
Mesarya – Yenicami: 1 - 3
Türk Ocağı – Pera L. Gençler Birliği: 0 – 3
Lefke – Doğan Türk Birliği: 1 – 0
Çetinkaya – C. Bazaar Gençlik Gücü: 1 – 0
Göçmenköy – Alsancak Yeşilova: 3 – 0
Karşıyaka – Cihangir: 2 – 1
8 Nisan Pazartesi, Saat 16:00
Dumlupınar – Yeniboğaziçi, Dr Fazıl Küçük Stadı(Hakan Ünal)
Küçük Kaymaklı – Mağusa Türk Gücü, Şehit Hüseyin Ruso Stadı (Turgay Misk)
AKSA 1. LİG
Lapta – Mormenekşe: 1 – 5
Baf Ülkü Yurdu – Çanakkale: 1 – 2
U. Maraş – Binatlı: 2 – 0
Değirmenlik – Hamitköy: 2 – 0
Gönyeli – Girne Halk Evi: 4 – 1
Esentepe – Yalova: 1 – 0
Geçitkale – Yılmazköy: 3 – 1
Ozanköy – Düzkaya: 2 – 1
 
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