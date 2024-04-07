Aksa Futbol Ligleri 26. Hafta sonuçları

AKSA SÜPER LİG
Mesarya – Yenicami: 1 - 3
Türk Ocağı – Pera L. Gençler Birliği: 0 – 3
Lefke – Doğan Türk Birliği: 1 – 0
Çetinkaya – C. Bazaar Gençlik Gücü: 1 – 0
Göçmenköy – Alsancak Yeşilova: 3 – 0
Karşıyaka – Cihangir: 2 – 1
8 Nisan Pazartesi, Saat 16:00
Dumlupınar – Yeniboğaziçi, Dr Fazıl Küçük Stadı(Hakan Ünal)
Küçük Kaymaklı – Mağusa Türk Gücü, Şehit Hüseyin Ruso Stadı (Turgay Misk)
AKSA 1. LİG
Lapta – Mormenekşe: 1 – 5
Baf Ülkü Yurdu – Çanakkale: 1 – 2
U. Maraş – Binatlı: 2 – 0
Değirmenlik – Hamitköy: 2 – 0
Gönyeli – Girne Halk Evi: 4 – 1
Esentepe – Yalova: 1 – 0
Geçitkale – Yılmazköy: 3 – 1
Ozanköy – Düzkaya: 2 – 1
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.