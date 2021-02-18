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Grivas yönetse bu kadar başarılı olamazdı

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İş insanı Özgü Cemal Işıman, esnafın batışını Kıbrıslı Türklerden nefret eden iki Yunan'ın ismini kullanarak değerlendirdi, "Onlar bile bu kadar başarılı olamazdı" dedi

Grivas yönetse bu kadar başarılı olamazdı
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KKTC ekonomisine hizmet sektöründe “Meatballs Burger House” adlı
restoranıyla Başkent Lefkoşa'da hizmet veren Özgü Cemal Işıman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yöneticilere ateş püskürdü.
Işıman, "Samson ya da Grivas'ı yönetime getirsek bu kadar başarılı olamazlardı!" diyerek ülkeyi yönetenlerin başarısızlıklarını ortaya koydu.
Özgü Cemal Işıman’ın paylaşımı şöyle:
"Kamu çalışanı ile özel sektör çalışanını düşman eden, İşveren ile İşçiyi karşı karşıya getiren, muhteşem icraatlar! Özel sektör diye bir şey kalmadı! Nikos Samson’u ve Grivas’ı Kıbrıslı Türklerin başına getirelim da onları yapacağımız yanlışlar ve kötülüklerle bitirelim deselerdi, eminim kimse bu kadar başarılı olamazdı... Tebrikler... Sizleri kimse unutmayacak!"
 
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