Paket servise 4 bin 400 lira ceza

Mağusa'da bir restorana, müşterisinin siparişini paket olarak dükkan önünde araca teslim ettiği gerekçesi ile 4 bin 400 lira para cezası kesildi. Restoran sahibi Serdar Demir “Bu cezayı ödemeyeceğim. Eğer ödeteceklerse de dükkanı yakacağım” diye tepki gösterdi





Bakanlar Kurulu Kararları doğrultusunda restoranların paket servisi ile hizmet verebileceği kararı sonrasında Mağusa’da hizmet veren Komagene isimli restorana, paket servis yaptığı için 4 bin 400 lira para cezası kesildi.

Telefonla sipariş alan işletme müşterisinin işyeri önüne gelerek aracından inmeden paketçiden siparişini aldığı gerekçesi ile denetçiler tarafından ceza kesildiği ifade edildi.

Yaşananları işletme sahibinin eşi sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınla aktarırken yaşanan olay şaşkınlıkla karşılandı.

Dükkan sahibinin eşi Serdar Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşanan duruma isyan ederek “10 gündür dükkanlarını açamayan iş insanlarına bu bir haksızlıktır ve kabul edilir değildir” dedi.

İşletmedeki çalışanların evlerine ekmek götüremediklerine bu nedenle de böylesi bir cezanın kabul edilir olmadığına dikkat çeken Demir, yetkililere seslendi.

Mağusa, Salamis yolunda bulunan ve 4 yıldır hizmet veren restoranı eşi için açtığını ifade eden Serdar Demir, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında “Mağusa esnafı dükkanlarını açamadığı için sıkıntılı günler geçiriyoruz. Dükkanda çalışan personelimiz evlerine ekmek götürebilsin diye bakanlar kurulu kararları doğrultusunda işletmemizin paket servisini açtık. Bugün çok iyi müşterilerimizden biri bizi arayarak bir sipariş verdiğini bu siparişi marketten dönerken uğrayıp alacağını ifade etti. Çalışanlarım da siparişi hazırladı ve aracı ile gelen müşterimiz aracından dahi inmeden siparişini çalışan arkadaşımızdan teslim alıp gitti. Bu sırada Sağlık Bakanlığından aldıkları yetki ile belediye zabıtaları gelip ceza kestiler. Bu yapılan insanın ağırına gidiyor. Arabaya paket verdik diye 4 bin 400 lira ceza adil bir davranış değildir. Ben Başbakan, Sağlık Bakanı ve Başbakan yardımcısına sesleniyorum. Bu yapılanı görün ve esnafınıza sahip çıksın. Ben bu cezayı ödemeyeceğim. Bu cezayı eğer bana ödeteceklerse de âleme ibret dükkanı yakacağım” ifadelerini kullandı.

