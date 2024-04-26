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Gözümüz kulağımız Adıyaman’da

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İsias Otel davasının ikinci duruşması bugün Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülecek

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Gözümüz kulağımız Adıyaman’da
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Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görüşülecek İsias Otel davası için aileler ve siyasilerden oluşan yaklaşık 100 kişilik heyet Adıyaman’a ulaştı.
Heyet, 6 Şubat depreminde Şampiyon Meleklerin hayatını kaybettiği Grand İsias Otel'le  ilgili davanın ikinci duruşması için Adıyaman’a geldi.
Havalimanı üzerinden önce İstanbul’a giden heyet, ardından  Adıyaman’a geçti. Depremde aynı otelde yaşamını yitiren bazı tur rehberlerinin aileleri de İstanbul'da heyete katıldı. 
Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülecek İsias Otel davasının ikinci duruşması saat 09.00’da başlayacak.
 
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