"Türk adaletine güveniyoruz"

Cumhurbaşkanı Tatar, İsias duruşması öncesinde Türkiye Adalet Bakanı Tunç ile telefonda görüştü ve "Adaletin yerine getirilmesi için bağımsız Türk adaletine güveniyorum" dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 6 Şubat depreminde Şampiyon Meleklerin de hayatını kaybettiği Grand İsias Otel'le ilgili davanın dün başlayacak ikinci duruşması öncesinde Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Tatar, telefon görüşmesinde, şahsı, yaslı aileler ve Kıbrıs Türk halkı adına bu davayı yakından ve hassasiyetle takip ettiklerini belirtti.

Bugün davanın ikinci duruşmasının yapılacağına değinen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk adaletine güvendiklerini yineledi.

Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, Cumhurbaşkanı Tatar’a, kendisinin de davaya ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiğini aktardı.

Öte yandan Şampiyon Melekler’in ölümüne sebep olan İsias Otel ile ilgili davanın ikinci duruşmasının bugün başlayacak olması sebebiyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ni (TMK) ziyaret etti.

Tatar, öğretmenlere hitaben yaptığı konuşmada, Başbakan, bakanlar, ve bazı milletvekillerinin davayı takip etmek için bugün Adıyaman’a gittiğini belirterek, kendisinin de dün Türkiye Adalet Bakanı’nı arayarak hassasiyetlerini ilettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Şampiyon Melekler’in büyük çoğunluğunun Gazimağusa TMK'dan olduğunu belirterek, “6 Şubat’tan beri KKTC bu acıyı yaşıyor. Tabii ki Türkiye’de de çok sayıda insanımızı kaybettik onlara da rahmet ve sabır diliyorum ama Kıbrıs’a adeta bir ateş bombası düştü. O günden bugüne bu matemi hep birlikte tutuyoruz” dedi.

Tatar, bugün Başbakan, bazı bakanlar ve milletvekillerinin davayı takip etmek üzere Adıyaman’a ulaştıklarını belirterek, “Ben de kendi sorumluluğum altında Türkiye Adalet Bakanı’nı aradım. 'Bu dava ortak bir dava haline gelmiştir, KKTC'de büyük bir hassasiyet vardır. Yargının doğru adaleti verebilmesi için sizin de Adalet Bakanı olarak bu konuyla mutlak surette yakından ilgilendiğinizi zaten biliyorum. Bu konudaki hassasiyetimizi belirtiyorum' diye kendisiyle telefon görüşmem olmuştur." dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün Adıyaman’da görüşülecek dava için Adıyaman’a giden aileler ile telekonferans yöntemiyle bir toplantı düzenledi.

Aileler ve siyasilerden oluşan yaklaşık yüz kişilik heyet ile telekonferans yöntemi ile görüşen Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştüğünü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafı olarak bu konuda hassasiyetleri ve beklentilerini aktardığını belirtti.



