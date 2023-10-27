“Göz Sağlığı Farkındalık Ayı” kapsamında 10 çocuğa göz muayenesi yapıldı

Mağusa Ravelin Kulübü, “Göz Sağlığı Farkındalık Ayı” kapsamında sürdürdüğü göz taraması projesi çerçevesinde 10 çocuğa göz muayenesi yaptırdı.
Mağusa Ravelin Kulübü’nden verilen bilgiye göre, proje kapsamında yapılan göz taraması sonucu gözlük takması gereken 3 çocuğa da gözlükleri yaptırılarak teslim edilecek.
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