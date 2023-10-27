banner913
banner932
İstanbul kırmızı-beyaza büründü
İstanbul kırmızı-beyaza büründü
21 0
Kış saati uygulaması 29 Ekim Pazar günü başlıyor
Kış saati uygulaması 29 Ekim Pazar günü başlıyor
33 0
 
YDÜ'nün yükselişi sürüyor
YDÜ'nün yükselişi sürüyor
19 0
Kuzey Kıbrıs, Antalya’da görücüde
Kuzey Kıbrıs, Antalya’da görücüde
14 0
“Kıbrıs’ta suç olduğunu bilmiyordum”
“Kıbrıs’ta suç olduğunu bilmiyordum”
143 0
Tonali, futboldan 10 ay men edildi
Tonali, futboldan 10 ay men edildi
13 0
Çavuş: “Yapılan yanlış açıklamalar hem üreticiyi hem vatandaşı üzüyor”
Çavuş: “Yapılan yanlış açıklamalar hem üreticiyi hem vatandaşı üzüyor”
24 0
banner964

AK Parti Dış İlişkiler heyeti UBP Genel Merkezi’ni ziyaret etti

banner476

AK Parti Dış İlişkiler heyeti UBP Genel Merkezi’ni ziyaret etti. UBP’den verilen bilgiye göre, AK Parti heyetinden, AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, AK Parti Kadın Kolları Dış İlişkiler Başkanı Fatma Ataseven, AK Parti Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Emir Yasin Kekeç ve AK Parti KKTC Temsilcisi Fahri Yönlüer de yer aldı.

banner974
AK Parti Dış İlişkiler heyeti UBP Genel Merkezi’ni ziyaret etti
banner971
 UBP Genel Merkezinde Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu tarafından kabul edilen AK Parti heyeti ile görüşmede, Genel Sekreter Yardımcısı Salahi Serakıncı da hazır bulundu.
Görüşmede iki parti arasında  yapılacak ortak çalışmalar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.
Kabulde konuşan UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “Anavatan Türkiye’nin 100. yılını, ülkemizin 40. yılını kutlayacağız. Bu önemli tarih aralığı içerisinde, her iki ülkenin iktidar partileri olarak Anavatanımızın destekleri ile KKTC’nin uluslararası alanda hak ettiği yeri alması için ortak mücadeleye devam edeceğiz” dedi.
Gazze’de yaşanan mezalime de değinen Hasipoğlu, Gazze’deki ablukanın bir an önce kaldırılmasını talep etti ve Filistin’in yaşam, var olma ve bağımsızlık mücadelesini Anavatan Türkiye ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti ve halkı olarak desteklediklerini kaydetti.

İşgal ve soykırımın sonlandırılması yönünde başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası camianın artık, insan haklarını gerçek anlamda icraata geçirmesini temenni eden Hasipoğlu, “Can kayıplarından ötürü derin üzüntümü ifade etmek istiyorum. Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz” dedi .
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.