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“Muhasebe birimi olarak Euro kullanmaktan başka çare yok!”

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“Muhasebe birimi olarak Euro kullanmaktan başka çare yok!”
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Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’na (KTEZO) bağlı Oto Tamircileri Birliği’nin piyasayı Euro’ya endekslemesiyle ilgili açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “gelirler hariç piyasa tamamen böyle” yorumunu yaptı.
Ülkeyi yönettiğini iddia edenlerin, stabil para birimine endeksli muhasebe sistemine geçişi “anlamazdan” gelmesine karşın, bu sistemden başka çıkış yolu olmadığını belirten Erhürman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Fiyatlar Euro'ya endeksli...
Aslında emek piyasasındaki gelirlerin çok önemli bir kısmı hariç her şey böyle! Kimisi açıkça yazarak, kimisi dolaylı olarak.
Ülkeyi yönettiğini iddia edenler stabil para birimine endeksli muhasebe sistemini gündeme getirdiğimizde anlamamakta veya anlamazdan gelmekte ısrar etse de başka yolu yok!”
 
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