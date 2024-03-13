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Bazı köylerde yarın elektrik kesintisi olacak

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Bazı köylerde yarın elektrik kesintisi olacak
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bazı köylere bir saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Kurumdan yapılan açıklamada, İNS Askeri Birlik, Özhan, Hisarköy, Şirinevler, Kılıçarslan, Akçiçek, Selvili Tepe, Göçeri, Dağyolu, Kozanköy ve Alemdağ bölgelerinde yarın 09.00 ile 10.00 saatleri arasında elektriğin kesik olacağı bildirildi.
 
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