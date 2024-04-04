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"Görevden alınmanın bir edebi adabı vardır"

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Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş, görevden alındığını Resmi Gazete'den öğrendiğini söyledi ve "Atanmanın ve görevden alınmanın bir edebi adabı vardır" diyerek tepkisini dile getirdi

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"Görevden alınmanın bir edebi adabı vardır"
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Görevden alındığını Resmi Gazete'den öğrendiğini belirten Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş, "Atanmanın ve görevden alınmanın bir edebi adabı vardır" diyerek tepki gösterdi.
Akkuş'un sosyal medya paylaşımı şöyle:
Değerli Dostlarım ve Arkadaşlarım.
Yaklaşık 3 yıldan fazladır yürütmüş olduğum Lefkoşa Kaymakamlığı görevimden alındığımı Resmi gazete yayınından öğrenmiş bulunmaktayım.
Her zaman dürüstlükten yana oldum.
Boğazımdan haram lokma geçmedi. Rüşvet almadım. Görevimi kötüye kullanmadım. Sahte diplomam olmadı. Her zaman devletin çıkarlarını ön planda tuttum. Sen enayisin dediler.
Kaymakamlık görevinin verdiği sorumlulukla işimi ve görevimi severek yapmaya çalıştım.
Her zaman alnım açık başım dik yürüdüm.
Yasaların elverdiği ölçüde herkese yardım etmeye çalıştım. Ayırım yapmadım.
Ancak şimdiki mevcut yapıdaki zihniyet için bunların bir önemi olmadığını anladım.
Atanmanın ve görevden alınmanın bir edebi adabı vardır. Bu bir görevdir,verilir de alınırda ancak habersiz çağırılmadan görevden almak ne siyasete nede bürokrasiye sığar.
Bu açıdan çok üzgünüm.
Başta kaymakamlıktaki tüm zorluklara rağmen özverili çalışan 24 personelim olmak üzere, özelde arkadaşlarıma dostlarıma, genelde kaymakamlıkta işi olan Lefkoşa halkına benim dönemimde yapmış olduğumuz hizmetten dolayı her zaman mutlu oldum.
Bu bağlamda tüm benimle çalışan arkadaşlarıma teşekkür ederim.
Her zaman,doğrudan bilgiden, dürüstlükten, yasalardan ve devletin çıkarlarından yana oldum. Kamu görevimde de hayatımda da bunu kendime şiar edindim bundan sonrada edinmeye devam edeceğim.
Sevgi ve saygılarımla…
 
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