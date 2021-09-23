Gönyeli’den dev bir proje: Kent Park

‘Gönyeli Kent Park’ projesi için ilk adım atıldı. 10 milyon TL’ye mal olacak olan Gönyeli Kent Park, 43.500 metrekare bir alan üzerinde tasarlandı. Park içerisinde 600 kişi kapasiteli amfi tiyatro, yürüyüş ve bisiklet yolları, gençlik parkuru, çocuk oyun alanları, 1036 orman ağacı ve 337 farklı ağaç, 730 çalı türü bulunacak

Gönyeli Belediyesi “Yüksek Yaşam Standartlı Kent” vizyonu çerçevesinde yeni projesini açıkladı. “Gönyeli Kent Park” 43 bin 500 metre kare alan üzerinde tasarlandı ve Gönyeli İlkokulu’nun batısında yer alacak.Gönyeli’ye yeni bir yaşam alanı sunacak Gönyeli Kent Park’ın tanıtım toplantısı “Gönyeli’ye Çok Yakışacak” başlığı ve görkemli sunumla yapıldı.Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, “Gönyeli’deki çağdaş kentsel dönüşüm pek çok kentimize örnek olacak bir başarı öyküsüdür, Gönyeli Kent Park hem kentimiz hem ülkemiz için bir nefes borusu olacaktır.” dedi.Benli, “Tümüyle öz kaynaklarımızla yapılacak Gönyeli Kent Park, Gönyeli’de yaşayan herkesin vergileri ile geleceğe bir yatırım olarak kentimizin sembollerinden olacaktır” şeklinde konuştu.Gönyeli Kent Parkı’nın 10,6 milyon maliyetle tamamlanması ve Nisan 2022 ’de hizmete girmesi hedefleniyor.Gönyeli’deki Concorde Tower Otel’de yer alan basın toplantısına, Gönyeli Belediyesi’nin davetlisi olarak ülkede bulunan, onur konukları Türkiye Cumhuriyeti Ticaret ve Gümrük eski Bakanı, Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili Bülent Tüfenkci ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı Selahattin Gürkan da katıldı.Gönyeli Kent Park, ‘Yüksek Yaşam Standartlı Kent’ hedefinin en önemli adımlarından biri olarak tanımlanırken, Gönyeli Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla yapılacağı da açıklandı.Gönyeli Kent Park, 43.500 metrekare bir alan üzerinde tasarlandı. Gönyeli İlkokulu’nun batısında yer alacak Gönyeli Kent Park projesi 3 bölümden oluşuyor. Buna göre birinci bölümde giriş alanı ile birlikte amfi tiyatro, ıslak kuru fıskiyeler, oturma grubu ve çocuk oyun alanı yer alacak.İkinci bölüm özellikle genç ve ergenler için kaykay, bisiklet parkuru ve açık hava spor aletlerinden oluşacak.Üçüncü bölümde ise ormanlık alan içerisine yayılmış bisiklet ve yürüyüş yolu ile kafeler yer alacak.Kent park içerisinde tasarlanan amfi tiyatro, performanslarını veya sahne sanatlarını icra etmek isteyen profesyonel ve amatör tüm sanatçılara açık olacak.2000 metrekarelik alana yayılan gençlik parkuru ise Gönyeli Kent Park’ta gençlere özel alternatifler sunuyor. Uluslararası standartlarda düzenlenen parkurda kaykay ve bisiklet sporları yapılabilecek. Ayrıca park içerisinde 450 metrekarelik açık hava jimnastik alanında tüm herkese yürüyüş sonrası sağlıklı yaşam için spor imkanı sunulacak.Gönyeli Kent Park’ta çocuklar da unutulmadı. Özellikle çocuklu ailelerin güvenli, çağdaş ve eğlenceli zaman geçirmesi için 250 metrekarelik çocuk oyun grubu özel olarak tasarlanacak.Tüm diğer aktivite alanlarını birbirine bağlayan 1760 metrekarelik mermer yol özel olarak tasarlandı. Ayrıca, üst kapalı geçitle 80 metrekarelik kapalı bir alanla düzenlendi.Kent parkta 70 araçlık otopark, telefon şarj özelliği gibi yeni teknolojiye uyumlu çok fonksiyonlu ve ortopedik oturma grupları da yer alacak.Gönyeli Kent Parkın üçüncü bölümünde ormanlık alan içerisine yayılmış 900 metrelik uzunluğu ile yürüyüş, bisiklet ve koşu gibi aktivitelerin yer alabileceği alan öne çıkıyor.Gönyeli Kent Park’ta 1036 orman ağacına ek olarak 34 Cercis Siliquastrum, 115 FİCUS, 400 Mytrus, 45 Jacaranda, 100 Alternanthera, 35 Robinia ve 200 SCHİNUS MOLLES türü yer alacağı açıklandı.Toplamda 337 farklı ağaç, 730 çalı türü, 2000 mevsim çiçeği ve 8000 metrekare çim alan yer alacak.Gönyeli Kent Parkı’nın 10,6 milyon maliyetle tamamlanması ve Nisan 2022’de hizmete girmesi hedefleniyor.