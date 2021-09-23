Gönyeli Belediye Başkanı Benli, “Gönyeli Kent Park tümüyle öz kaynaklarımızla yapılacak. Dünya kentleriyle yarışmak gibi hayallerimiz var. Bir hayalimiz daha gerçek olacak” dedi

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, “Gönyeli’deki çağdaş kentsel dönüşüm pek çok kentimize örnek olacak bir başarı öyküsüdür, Gönyeli Kent Park hem kentimiz hem ülkemiz için bir nefes borusu olacaktır.” dedi.Benli, “Tümüyle öz kaynaklarımızla yapılacak Gönyeli Kent Park, Gönyeli’de yaşayan herkesin vergileri ile geleceğe bir yatırım olarak kentimizin sembollerinden olacaktır” şeklinde konuştu.Gönyeli’yi tüm alt yapısı projelendirilmiş tek kent haline getirdiklerini anlatan Benli, makyaj değil dönüşüm için çalıştıklarını, söz değil hizmet üreterek ilerlediklerini belirtti.“Tüm bu gelişim sürecinde güçlü belediyeciliğin önemine inandık, savurganlıktan uzak durduk, gereksiz istihdama hiç yeltenmedik baskılara göğüs gerdik; halkımızın kaynaklarına sahip çıktık, ilkelerimizi koruduk, standart ve kaliteyi her koşulda gözettik” diyen Ahmet Yalçın Benli, “Yüksek Yaşam Standartlı Kent” vizyonuna böyle ulaştıklarını anlattı.Gönyeli’nin “sürdürülebilir belediyeciliğin” sembolü konumunda olduğunu ifade eden Benli, “Şimdi daha ileriye bakıyoruz, bütçemizin ve kaynaklarımızın yarattığı yeni fırsatlar için hizmet kalitesini artırmaya, çevreye yönelik yatırımlara ve insanımıza yeni sosyal yaşam alanları kazandırmaya yoğunlaştık” diye konutu.Benli sözlerini şöyle sürdürdü:Tüm gelişmiş ve ileri ülkeler kent parkları ile dikkat çekerler.“Gönyeli Kent Park” da bu anlamda özel ve önemli bir örnek yaratacaktır.Gönyeli’de yaşayan herkesin, evinden, yürüme mesafesinde bir çocuk parkı ya da bahçeye sahip olmasını istemiştik. Bu anlamda 45 park yaptık.Gönyeli Kent Park ise çok başka bir proje olarak tasarlandı. Gönyeli ve ülkemizin sembol çevre projelerinden biri olacak. Yürüyüş yolları, gençlik alanları, amfi tiyatrosu, bitki örtüsü, 7’den 77’ye herkes için yeni bir yaşam alanı kurulacak. Gönyeli Kent Park, yüksek yaşam standartlı kent vizyonumuzla örtüşecek. Bir hayalimiz daha gerçek olacak.”Dünya kentleriyle yarışmak gibi hayalleri olduğunu belirten Ahmet Yalçın Benli, “Geçmişte hayal ettiklerimiz adım adım gerçeğe dönüşmüştür, bugün yeni hayallerimiz Kıbrıs adasının öncü kenti olmaktır.”Güçlü bir belediyenin bütçesi ve teşkilat yapısı ile öne çıktığını belirten Benli, mevzuat ve uygulamanın da önemini vurguladı.“Gönyeli’de kural ve adaleti öne aldık” diyen Ahmet Benli, yeni hedeflerinin hizmet kalitesini artırmak, özellikle çevreye ve insana yatırımı yükseltmek olduğunu sözlerine ekledi.TC Ticaret ve Gümrük eski Bakanı, AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci de proje tanıtımında yer aldıMalatya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı Selahattin Gürkan da proje tanıtımına katıldı