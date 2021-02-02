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Gönyeli’de 65 yaş üzeri için aşı seferberliği

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Gönyeli Belediyesi, aşı seferberliği için sorumluluk üstlendi. Önce 75 yaş üzeri ardından da 65-75 yaş aralığında bulunan ve Gönyeli Belediyesi kent sınırları içerisinde yaşayanlar Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde aşılanacak

Gönyeli’de 65 yaş üzeri için aşı seferberliği
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65 yaş üzeri bireylerin güvenli ve sağlıklı bir şekilde aşılarını olması ve kontrollerinin yapılması için sorumluluk alan Gönyeli Belediyesi, bu kapsamda öncelikli olarak 205 75 yaş üstü kişi için harekete geçti.  
 Dün başlayan ve bugün de devan edecek olan aşılama için Gönyeli Belediyesi yetkilileri bir duyuru yaparak aşı programının başarılı bir şekilde tamamlanması için üzerine düşeni yapacağını ifade etti.  
Küresel Salgın Covid-19 sürecinde hem koruyucu, hem de destek verici çalışmalarını sürdüren Gönyeli Belediyesi, Aşı Programı’nın da başarıyla uygulanması için Yaşlıları Hizmet Birimi’ni devreye koydu.  
Gönyeli Belediyesi’ne kayıtlı 65 yaş üzeri 1.237 kişi belediye tarafından tek tek aranarak ilgili formlar dolduruluyor.  
İlgili liste çalışmasının tamamlanmasının ardından, ilk olarak 75 yaş üzeri ardından ise 65-75 yaş arası yurttaşların aşı hizmetine erişimi sağlanarak, oluşturulacak sağlık merkezinde belirli bir program dahilinde aşılanması hedefleniyor.  
Bu organizasyon ile yaşlıların güvenli şekilde aşılanması planlanıyor.  
Gönyeli Belediyesi, gerekli hijyen ve sağlık koşulları içerisinde kentteki yurttaşların aşı hizmetine erişimini kolaylaştırmak için tüm imkanlarını devreye koydu.  
 Gönyeli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ikameti Gönyeli Belediyesi sınırları içerisinde olan ve Yaşlılara Hizmet Birimi’ne üye olmayan kişilerin 0533 825 31 99 nolu telefonla Belediyeye başvurmaları istendi.   
Öte yandan Gönyeli Belediyesi 65 yaş üzeri yurttaşları için “Covid-19 Korumalı Tedarik Programı”nı da güncelledi.  
65 yaş üzerine verilen bilgide, zorunlu olmadıkça evde kalmaları, gerekli ihtiyaçlarının belediye görevlileri tarafından hijyen kuralları içerisinde karşılanacağı bilgisi verildi.  
Market alışverişi, banka işlemleri, ilaç temini gibi temel ihtiyaçlarda 65 yaş üzerine destek verilecek.  
 
 
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