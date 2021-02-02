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Girne Sosyal Yaşam Merkezi’nde aşılama yapılıyor

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Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde aşılar yapılmaya başlandı

Girne Sosyal Yaşam Merkezi’nde aşılama yapılıyor
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Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nde Covid-19 aşıları yapılmaya başlandı. Aşılama bugün 65 yaş üstündekiler için devam edecek.
Sabah saatlerinde başlayan aşılama işlemlerinde 102 kişiye aşı yapıldı. Bugün sabah saat 09.00’da 65 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına devam edilecek.
Covid-19 aşısı için 80 yaş ve üzeri kişileri ( 01.01.1940 ve öncesinde doğanlar) Sosyal İşler Şubesi ekipleri tarafından evlerinden alınıp, aşı olduktan sonra yeniden evlerine bırakılacak. İlgilenenlerin 0533 870 20 10 numaralı telefondan Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi'ne ulaşabileceği belirtildi.
 
 
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