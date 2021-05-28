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Gönyeli Belediyesi takdir alıyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Gönyeli sakini vatandaşlarımız, özellikle temizlik şubesinin yaptığı çalışmalarla takdiri hakkettiğini dile getirerek düşüncelerini bizlerle paylaştılar.

Gönyeli Belediyesi takdir alıyor

Gönyeli sakini vatandaşlarımız, Belediyenin her yönüyle iyi çalıştığını ifade ederek, özellikle temizlik şubesi ekiplerinin insan hayatına değer vererek çalışmalarını sürdürdüğünü belirttiler.
“Tek tek bütün çöp bidonları yıkarlar hem de basınçlı ilaçlı kaynar sular ozon mozon ne varsa ....Sabah da gelip rögarları ilaçladılar tek tek herkesin evlerinin arka bahçelerine kadar hem de” diyen vatandaşlar bu salgın sürecinde böyle çalışmaların güven verdiğini dile getirdiler.
Bu ve bunun gibi insan hayatına değer katan çalışmaları nedeniyle Gönyeli Belediyesine teşekkür eden Gönyeli sakini vatandaşlarımız, bu çalışmalarının devamını dilediler.
 
 
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