Bir anıt zeytin daha inşaatlara kurban oldu

Ayaklı Gazete’ye Girne’den ulaşan bir vatandaşımız, geçtiğimiz günlerde Girne içinde yapılmaya başlanan bir inşaat alanı içinde bulunan tarihi zeytin ağacının kökünden sökülmesine tepkisini dile getirerek sitem etti.



“Girne'de bir anıt zeytin ağacı daha katledildi. İnşaat yapılan alanda aktarma şansı varken neden sökülüp atıldı?” diye sorgulayan vatandaşımız, her geçen gün yeşilliğini kaybeden ülkemizde ağaç katliamının da son hız devam ettiğini vurguladı.

Bu zeytin ağacının kökünden sökülerek atılmasıyla ilgili Girne Kaymakamlığı’na şikayette bulunduğunu dile getiren duyarlı vatandaşımız, “Kaymakamlığa yaptığım şikayetin sonucu bakalım ne olacak. Ama bir şey olmasını beklemiyorum. Zira çok umursamaz bir toplum olduk” dedi.

