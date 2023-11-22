Gönyeli Atatürk Caddesi’nde bu akşam trafik tek şeritten verilecek

Gönyeli Atatürk Caddesi, Biçentürk Restoran ve Kiler-3 Market (Büyük Kiler) arasındaki bölgede bu akşam 19.00-24.00 saatleri arasında trafik tek şeritten verilecek.

Gönyeli Alayköy Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, kanalizasyon bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik Gönyeli çemberine ilerleme istikameti olarak verilecek.

Açıklamada, sürücülerin işaret ve işaretçilerine uyması gerektiği belirtildi.

