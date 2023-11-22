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Talat Akkor Basketbol Şöleni başladı

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Talat Akkor Basketbol Şöleni başladı
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KTÖS’ün düzenlediği ve toplamda 15 okulun 23 takımla yer aldığı İlkokullar Arası Talat Akkor Basketbol Şöleni'nin ilk günü zevkli müsabakalara sahne oldu.
Adına yaraşır bir şekilde şölen havasında geçen ilk gün 23 Nisan, 9 Eylül, Dr. Suat Günsel Lefkoşa ve NBC Alsancak İlkokullarının kız ve erkek takımları katıldı.

Şölenin ikinci ayağı 27 Kasım Pazartesi günü Atatürk Spor Salonu’nda devam edecek. KTÖS Talat Akkor basketbol şölenine, Basketbol Federasyonu da aktif olarak katkı koyuyor.
 
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