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KTAMS açlık sınırı rakamlarını açıkladı

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KTAMS açlık sınırı rakamlarını açıkladı
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Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) dört kişilik bir aile için 31 Mayıs Cuma tarihi itibariyle açlık sınırını 24 bin 268 olarak açıkladı.
Sendika Başkanı Güven Bengihan, açlık sınırını, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden aldıkları 4 kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ve bu kalıptaki maddelerin İstatistik Kurumu tarafından sendikaya gönderilen fiyatlar dikkate alarak hesapladıklarını belirtti.
Bengihan, “Sendikamızın yapmış olduğu çalışmaya göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının yapması gereken zorunlu gıda harcama tutarı günlük 208,13 TL aylık 6 bin 243,90 TL; yetişkin bir erkek için günlük 217.62 aylık 6 bin 528.60 TL; 15-19 yaş çocuk için günlük 229,51 TL aylık 6 bin 885,30TL ve 4-6 yaş çocuk için günlük 153.68 TL aylık 4 bin 610.40 TL’dir.
Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 24 bin 268 TL’dir.”     
İstatistik Kurumunun resmi rakamlarına göre mayıs ayında yüzde 3.50,   beş ayda toplam yüzde 27,98 enflasyon meydana geldiğini kaydeden Bengihan, yıllık enflasyonun ise yüzde 95,37 olduğunu hatırlattı.
 
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