Gönyeli Alayköy Belediyesi, sivrisinek ve haşere ile mücadele ediyor

Gönyeli Alayköy Belediyesi, sivrisinek ve haşere ile mekanik, biyolojik ve halkı bilinçlendirme çalışmalarıyla 3 koldan mücadele ettiğini bildirdi. 6 ay içerisinde 1402 adet konuta ve tespit edilen 2292 larva kaynağına müdahale eden belediye, vatandaşlara iş birliği çağrısı yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özellikle yaz aylarında vatandaşların en büyük şikâyetlerinden biri olan sivrisinekle ilgili çalışmalar tüm yıla yayılarak, Avrupa Birliği standartlarına göre mücadele ediliyor.

Sivrisinek popülasyonunu azaltmak, halk sağlığını korumak ve sivrisineklerin neden olduğu rahatsızlığı gidermek için yenilikçi metot kullanılıyor. Biyolojik ajanlar kullanılarak, sineklerin yoğun olarak yumurtadan çıktığı alanlara özel önem veriliyor.

Yağmur suyu ızgaraları, açık kanallar, kullanılmayan yüzme havuzları ve durgun su bulunan diğer alanlar tespit edilerek, müdahale ediliyor.

-6 aylık kontrol faaliyetleri

Belediye sınırları içerisindeki konutlar son 6 ayda 2 kez hamam böceğine karşı ilaçlandı. Ayrıca, Alo 186’ya ve haşere ekibine bildirilen 1402 adet konuta 24 saat içerisinde müdahale edilirken, 2292 larva kaynağı tespit edilerek, biyolojik yöntemle müdahale edildi.

Belediye sınırları dâhilinde Gönyeli’de 50, Kanlıköy’de 42, Alayköy’de 22, Yılmazköy’de ise 13 mandıra ayda 2’şer kez ilaçlandı.

-Menderes: “Halkla birlikte hareket etmek çok önemli”

Gönyeli-Alayköy Belediyesi Sağlık Şube Sorumlusu Hüseyin Menderes konuyla ilgili yaptığı açıklamada, biyolojik ilaçlarla ve biyolojik kontrol yöntemleriyle sivrisinek larva mücadelesinin yapıldığını ifade ederek, kullandıkları yöntemin sivrisinek mücadelesinde doğa dostu en güvenli mücadele yöntemi olduğunu kaydetti.

Sivrisineklerin durgun sularda ürediklerine dikkat çeken Menderes, üreme tespit edilmesi durumunda tamamen biyolojik ürünlerle mücadele yapıldığını belirtti.

“Bu noktada vatandaşlar bize bu tip suları ihbar etmeli” diyen Menderes, sivrisinek larva mücadelesinin yılın 12 ayı sürdüğünü vurguladı. Sivrisinek larva mücadelesinin, sivrisinek mücadelesinin yüzde 95-98’ini kapsadığına işaret eden Hüseyin Menderes, bu mücadelede halkla birlikte hareket etmenin çok önemli olduğunu kaydetti.

Menderes ayrıca, belediye sınırları içerisinde bulunan haneler, mandıra bölgeleri ve doğal alanlar dâhil halkın yaşam standardını yüksek tutmak adına Sağlık Birimi olarak haşere ile mücadelede biyolojik mücadeleye çok önem verdiklerini söyledi.

-Belediyeden vatandaşa çağrı

Sivrisineklerin üremesini önlemek adına vatandaşlarla iş birliği yapmanın önemine vurgu yapan Belediye, vatandaşlara bazı uyarılarda bulundu. Uyarılar şöyle:

“-Kova, bidon ve su depolarının ağzı sıkıca kapatılmalı veya suyu haftada bir değiştirilmeli… Atık lastiklerin içerisinde su birikmeyecek şekilde depolanmalı

-İçerisinde su birikecek küvet, el arabası ve küçük kaplar ile atık saksıların yüzeyleri ters çevrilmeli... Havuzların bakımları ve temizliği yapılmalı

-Evde yapılacak temizlik çalışmalarında (halı, cam, panjur, araba yıkama gibi) kaynak oluşturmamaya özen gösterilmeli

-Sızdıran su depoları, kırık çöp bidonu kapakları, kırık rögar kapakları gibi kaynak yaratacak unsurlar ivedilikle tamir edilmeli”