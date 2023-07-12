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Meclis Başkanı Töre, İnönü şehitleri için mesaj yayımladı

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Meclis Başkanı Töre, İnönü şehitleri için mesaj yayımladı
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, "Bugün devletimizde özgürce, hiçbir güvenlik endişesi taşımadan yaşayabiliyorsak, bunu her bir mukavemetçi, mücahit, Mehmetçik, şehitlerimiz ve gazilerimize borçluyuz" dedi.
Zorlu Töre, çalışmak üzere köylerinden Gazimağusa’ya seyahat ettikleri sırada 12 Temmuz 1958’de pusuya düşürülerek şehit edilen 11 İnönülü için mesaj yayımladı.


Töre, mesajında şunları kaydetti:
“Kıbrıs Türk halkı bugünlere büyük bedeller ödeyerek gelmiştir. Vatan toprağının her bir karışında büyük bir mücadele, özverinin yanı sıra acı ve gözyaşı vardır. İnönü halkı da bu acıları yaşamış ve birçok şehitler verip bedeller ödemiştir. İnönü, mücadele yıllarında volkan kıvılcımlarının atıldığı bir konumda tarih sayfalarında yerini almıştır. Bugün devletimizde özgürce, hiç bir güvenlik endişesi taşımadan yaşayabiliyorsak, bunu her bir mukavemetçi, mücahit, mehmetçik, şehitlerimiz ve gazilerimize borçluyuz. Bu değerin bilincinde yaşayarak onları asla unutmamalıyız. İnönü şehitlerimize Allahtan rahmet dilerken aziz hatıraları önünde saygı ile eğiliyorum. Ruhları şad olsun”
 
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