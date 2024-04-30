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Sertab Erener'in son hali olay oldu

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Bir süredir ekranlardan uzak olan Sertab Erener, yıllar önce yayınladığı Mecbursun şarkısını yeniden seslendirerek klip çekti. Genç görünmek için estetik operasyon yaptıran Erener'in klipteki halini görenler tanımakta güçlük çekti

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Sertab Erener'in son hali olay oldu
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Güçlü sesiyle her daim adından söz ettiren başarılı sanatçı Sertab Erener, yıllar önce yayınlamış olduğu Mecbursun şarkısını yeniden seslendirerek bir de klip çekti. 59 yaşındaki Erener'in klipteki değişimi ise sevenlerini şaşkına çevirdi.
HÜLYA AVŞAR'A BENZETİLDİ
Daha önce yaptığı bir açıklamada Telomer tedavisiyle 100 yaşına kadar yaşamayı hedeflediğini söyleyen Erener, daha genç görünmek için estetik müdahaleler yaptırdı. Ünlü ismin değişimi ise yeni klibinde görüldü. Yüzü ve göz çevresi oldukça gergin görünen Erener'in son halini görenler Hülya Avşar'a benzetti. Değişimiyle herkesi şaşkına çeviren Erener için "Estetikten şarkıyı bile farklı söylemiş, doktoruna dava aç" yorumu yapıldı.
Ünlü sanatçı Sertap Erener'in 100 yaşına kadar yaşamak için başlattığı öne sürülen telomer tedavisi, kromozomların korunması anlamına geliyor.
 
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