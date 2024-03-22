Gönyel'inin kanalizasyon sorunu çözülecek

Amcaoğlu ve Feyzioğlu, Gönyeli Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattı çalışmalarını yerinde inceledi… Projenin 9 ayda bitirilmesi öngörülüyor. Projeyle, kanalizasyon sorununa çözümün yanı sıra belediyeye ekonomik olarak da katkı sağlanması hedefleniyor

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattı çalışmalarını yerinde inceledi. 9 ayda bitirilmesi öngörülen projeyle kanalizasyon sorununa çözümün yanı sıra belediyeye ekonomik olarak da katkı sağlanması hedefleniyor.

İnceleme sırasında TC Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği (KEİ) Ofisi Koordinatörü Erol Öz ile diğer yetkililer de hazır bulundu. Belediye Başkanı Amcaoğlu, Büyükelçi Feyzioğlu ve Proje Mükellefi Doğuş Ekenoğlu incelemenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Amcaoğlu: “2024 yılını proje yılı ilan ettik”

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, projenin, Türkiye Cumhuriyeti’nin finansmanıyla hayata geçtiğini belirtti.

Bölgede hızlı bir nüfus artışı ve yapılaşma olduğunu ifade eden Amcaoğlu, kanalizasyonun en önemli sıkıntıların başında geldiğini söyledi.

Çalışmaları çerçevesinde Ankara’da gerçekleştirdikleri temaslarla projelerini sunduklarını anlatan Amcaoğlu, destekleri nedeniyle Büyükelçi Feyzioğlu, KEİ Ofisi Koordinatörü Öz ve Kıbrıs İşleri Koordinatörü Yüksel Karadeniz’e teşekkür etti.

23.5 Milyon TL’lik kaynak 23.5 Milyon TL’lik kaynak

Amcaoğlu, kent için Gönyeli Göleti Doğa Parkı Projesi, Yenikent Park Projesi, Gönyeli Sentetik Antrenman Sahası Projesi ve Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattı Projesi ile birlikte 23.5 Milyon TL’lik kaynak sağlandığını kaydetti.

İki belediyenin birleşmesiyle Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin ilk başkanı olarak halkın takdiriyle göreve geldiğini ifade eden Amcaoğlu, “Bir yıldır canla başla çalışıyoruz, uğraşıyoruz” dedi.

Öncelikle belediyenin mali yapısını güçlendirmek anlamında önemli adımlar attıklarını dile getiren Hüseyin Amcaoğlu, bunu yaparken birçok projeyi hayata geçirmek için de çalıştıklarını kaydetti. Özellikle spora, eğitime yönelik ciddi yatırımları olduğunu belirten Amcaoğlu, “2024 yılını proje yılı ilan ettik” dedi.

Alayköy’deki iki derslik projesinin bitmek üzere olduğunu ifade eden Amcaoğlu, sadece klima, masa, sandalye ve akıllı tahta eksikliklerinin kaldığını, betonarme yapıyı tamamladıklarını söyledi.

Yılmazköy Mezarlık Projesi ve Damla Sokak’taki park projesinin de tamamlanmak üzere olduğunu dile getiren Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattı çalışmalarına başladıklarını, ilerleyen günlerde de Gönyeli Göleti Doğa Parkı Projesinin hayata geçeceğini kaydetti. Gönyeli Sentetik Antrenman Sahası Projesi ihalesinin ise devam ettiğini ifade eden Amcaoğlu, “Yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

Yaklaşık iki buçuk kilometrelik Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattının inşa çalışmalarının başlaması nedeniyle bir arada olduklarını yineleyen Amcaoğlu, projenin, en büyük altyapı sıkıntılarından olan kanalizasyon sorununun çözümünde bölgeye çok önemli bir katkı sağlayacağını belirtti. Sistemi pompa istasyonlarıyla idare etmeye çalıştıklarına işaret eden Amcaoğlu, “Bu projeyle en az üç pompa istasyonumuz devre dışı kalacak” dedi.

Hattın tamamlanması için söz konusu projenin devamı da olduğunu ifade eden Hüseyin Amcaoğlu, bunun, Merkez Bankası, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Gönyeli-Alayköy Belediyesi iş birliğinde yürütüldüğünü belirtti. Diğer projenin, IOS Cafe’den Levent Koleji’ne kadar olan kısmı kapsadığını dile getiren Amcaoğlu, ihaleye çıkılmasıyla hattı tamamlayacakları ve kentin altyapı sorununun çözümünde çok önemli bir adımı Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla atacaklarını vurguladı.

-Feyzioğlu: “KKTC kalkınacak”

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ise, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Amcaoğlu’nun güzel işler yaptığını belirterek, konuşmasına başladı.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kalkınacak, kalkınma yoluna girmiştir. İvmesi de artarak devam edecektir” diyen Feyzioğlu, bu kalkınmada yerel yönetimlerin en önemli paydaşlardan biri olduğunu söyledi.

TC ile KKTC’nin el ele olduğunu, kalkınmanın da el ele gerçekleştirildiğini ifade eden Feyzioğlu, “Biz de belediye, siyasi parti ayrımı yapmaksızın projesi olan, uygulanabilir proje getiren, ‘halkın ihtiyacını çözecek projem var’ diye önümüze koyan belediyelerimize her türlü desteği veriyoruz” dedi.



TC ile KKTC arasındaki 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde belediyelere 190 Milyon TL kaynak ayrıldığını hatırlatan Büyükelçi Feyzioğlu, bu kaynağı, projesi olan, iş takibini yapan, ihalesini zamanında açtıran, kendini ortaya koyan, başarısını gösteren belediyelere büyük bir mutlulukla verdiklerini kaydetti.

-“Belediye hizmeti demek, halkın doğrudan hizmet alması demek”

“Belediye hizmeti demek, halkın doğrudan hizmet alması demek” diyen Feyzioğlu, halka, belediye, yerel yönetimler kadar dokunan başka bir kurum olmadığını vurgulayarak, “Belediyeler bizim için önemli” dedi.

İnceleme yaptıkları Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattı Projesinin “olmazsa olmaz” olduğunun altını çizen Metin Feyzioğlu, “Görüyorsunuz etrafınızı, koskoca şehirler kurulmuş ama kanalizasyon yok. Şehir kurulmuş, su yok, şebekesi gelmemiş. Su olmadığından değil, su Türkiye’den gelmiş ama dağıtımı yapılmamış. Bunları tek tek Allah’ın izniyle çözüyoruz” diye konuştu.

Ana Taşıyıcı Kanalizasyon Hattı Projesinin 9 ayda biteceğini belirten Feyzioğlu, Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Amcaoğlu ve ekibinin hemen hemen her gün bölgede olduğunu ifade etti. Proje çerçevesinde çalışanlara da teşekkür eden Feyzioğlu, “Canla, başla bu işi bitirecekler. Başlamak kadar bitirmek de önemli. Heyecanlı başladık, heyecanlı bitireceğiz” dedi.

-“Şehir kanalizasyonsuz olmaz”

“Şehir kanalizasyonsuz olmaz” vurgusu yapan TC Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu, söz konusu projenin başka önemli bir projeye bağlanacağını kaydetti. Lefkoşa Türk Belediyesi’ne katkı vererek, Ortaköy Altyapı Yatırım Projesi çerçevesinde yaptıkları kanalizasyon çalışmasına işaret eden Feyzioğlu, “Bu ana hat, ileride onunla ve Merkez Bankası ile iş birliğinde yapılacak projeyle de birleşecek” şeklinde konuştu. Bölgenin hızla geliştiğini ve değerlendiğini ifade eden TC Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu, altyapı sorununu bir yıl içerisinde çözecekleri temennisini dile getirdi.

Gönyeli Göleti Doğa Parkı Projesinin bütçesini de ayırdıklarını söyleyen Feyzioğlu, çocuklara, gençlere rekreasyon alanları, halka doğayla iç içe yaşayabilecekleri, şehirlerinin keyfini çıkarabilecekleri bir alan hazırladıklarını anlattı. Gönyeli Sentetik Antrenman Sahası Projesinin desteğini de verdiklerini, çok yakında ihalesinin sonuçlanacağını kaydeden Feyzioğlu, ihalenin sonuçlanmasının yanı sıra takibi ve zamanında bitmesinin önemini de belirterek, Başkan Amcaoğlu ve ekibine güvendiğini ifade etti.

-Ekenoğlu

Gönyeli-Alayköy Belediyesi İnşaat Mühendisi, Proje Mükellefi Doğuş Ekenoğlu ise, projeyle ilgili teknik bilgileri paylaştı.

Projenin 40 yıllık nüfus konjonktürü göz önüne alınarak, vizelendiğini kaydeden Ekenoğlu, projenin 2 bin 593 metrelik kısmının Gönyeli’nin güneyindeki dereden geçtiğini ve şu an yapılan kısmı olduğunu belirtti. Ekenoğlu, geri kalan 963 metrelik kısmının Merkez Bankası finansmanıyla Lefkoşa Türk Belediyesi ortaklığında yapılacağını söyledi.

Ekenoğlu, yaptıkları hesaplamalara göre, iki senede pompalara verecekleri elektrik parasıyla projenin finansmanını karşılayacaklarını ifade ederek, artan parayı ileride farklı şekillerde halka hizmet olarak sunacaklarını kaydetti.