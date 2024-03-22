Sibel Siber’in yeni kitabı “Kulüp- Kıbrıs’ta Jön Türk Hareketi” çıktı

Sibel Siber’in yeni kitabı “Kulüp - Kıbrıs’ta Jön Türk Hareketi”, “Kardeş Ocağı” alt başlığı ile çıktı.

Khora Yayınlarından verilen bilgiye göre Kıbrıs’ta Khora Yayınları, Türkiye’de ise Kalkedon Yayınevi tarafından eş zamanlı olarak okura sunulan eser, İngiliz sömürge yıllarından başlayarak, Kardeş Ocağı Kulübü’nün toplumsal ve siyasal yaşamdaki önemini ele alıyor. Dönemin bilgi ve belgelerini okura sunuyor.

Yakın tarihe ışık tutan esere, Khora Kitap ve tüm seçkin kitap evlerinden ulaşılabilir.

Khora Yayınlarından kitapla ilgili yapılan açıklamada, Kardeş Ocağı Kulübü ile şu bilgiler de paylaşıldı:

“İngiliz Sömürge yıllarında, Kardeş Ocağı Kulübü, Kıbrıs Türk toplumunun sosyal, siyasal ve kültürel alanda faaliyet gösteren ve tarihi kararların alındığı en önemli kurumudur. Resmi kabul yeridir; o yıllardaki diğer bir adı da Senato’dur. Lozan Anlaşması sonrası, Kıbrıslı Türkler Anadolu’ya göç etmeye başlamıştır. Türkiye’nin bu konuda henüz net bir politikasının olmadığı dönemdir. Kardeş Ocağı Kulübü, gazetesi aracılığıyla göçe karşı bir duruş sergilemiş ve Kıbrıslı Türklerin Ada’daki varlığının önemine dikkat çekmiştir.

Kulüp, Atatürk devrimlerinin toplumda benimsenip uygulanması ve toplumun çağdaşlaşması için faaliyetler yürütmüş, buna karşı çıkan sömürge yönetimi ile mücadele etmiştir.

İstanbul Şehir Tiyatroları ve Türkiye Halkevleri ile çok yakın ilişki kurmuş, tiyatrolar, konserler, sergiler, şiir-edebiyat geceleri düzenlemiştir. Sahneye koyduğu oyunlarla toplumu tiyatro ile buluşturmuş, elde edilen geliri yardım amaçlı kullanmıştır.”

