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"Gönüllüler İyilikte Yarışıyor, Survivor" etkinliği düzenlendi

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"Gönüllüler İyilikte Yarışıyor, Survivor" etkinliği düzenlendi

Evkaf İyilik Derneği tarafından Girne Kervansaray plajında survivor etkinliği düzenlendi.  Okulların açılmasına kısa bir süre kala gerçekleşen etkinlikte amacın  gençlerin spor yapmasını, eğlenmesini sağlamak olduğu belirtildi. Gençlerin takım halinde birbirleriyle yardımlaşarak her zaman  engelleri aşıp başarıya ulaşılabileceği anlatıldı. İyilik Derneği adına etkinliği organize  eden Celal Keleş ve Sinem Güneylioğlu'na plaket takdim edildi. Gençlere katılım belgesi ve hediyeler verildi. Müzikler eşliğinde gerçekleşen etkinlikte aileler ve sahile gelen vatandaşlar da gençlerin heyecanına ortak oldular.
 
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