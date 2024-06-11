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İş güvenliği hat safhada

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İş güvenliği hat safhada
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan Gönyeli sakini bir vatandaşımız, ülkemizde onca uyarıya ve cezaya rağmen iş güvenliği konusunda yine bildik görüntülerin ortaya çıktığını söyleyerek, bizlere gönderdikleri fotoğrafla ilgili sitemlerini dile getirdi.
Fotoğrafın Gönyeli’de dün çekildiğini ifade eden vatandaşımız “İş güvenliği hat safhada. Tahta gırılsa yeğenim mefta ... Tabii burada o adam o işi mecbur olduğu için yapar. Patronu ise daha fazla para kazansın diye iş güvenliği için para harcamaz”diyerek isyan etti.
Çalışma Dairesi’nin  bu konuda son zamanlarda büyük hassasiyeti olduğuna dikkat çekerek bunu ihbar kabul edip müdahale etmesi gerektiğini söyleyen vatandaşımız “Bir insanın canı işten daha önemli değildir. Eğer iş yapması isteniyorsa iş güvenliğine de önem verilmelidir”diye konuştu.
Avrupa’da özellikle inşaat alanlarında iş güvenliğinin en öncelikli iş olduğunu ve iş güvenliği olmayan inşaatların çalışmasına izin verilmediğini belirten vatandaşımız, bu konuda yetkilileri göreve davet ettiler.
 
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