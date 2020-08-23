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Gökyüzünde Kıbrıs ezgisi

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Keman Sanatçısı Kamuran Aksel Yeşillik, yamaç paraşütüyle uçarken kemanıyla "Kıbrısım" şarkısını çaldı

Gökyüzünde Kıbrıs ezgisi
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın Keman Sanatçısı Kamuran Aksel Yeşillik yamaç paraşütüyle uçarken kemanıyla "Kıbrısım" şarkısını çaldı.
Özgür Gökaşan Pilotluğunda Highline Tandem Paragliding'in gerçekleştirdiği paraşüt uçuşu sıradışı bir etkinliğe sahne oldu. Kemanıyla uçuşa katılan sanatçı Kamuran Aksel Yeşillik uçuş sırasında Kıbrısım şarkısını çalarak izleyenleri mest etti. Artun Korudağ'ın kurgusuyla yayınlanan görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
 
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